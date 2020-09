Hacienda confía en BCRA y ANSES para dominar mercado de bonos

El canje de deuda bajo legislación local logró una aceptación del 98,8%, quedando sólo unos u$s470 millones sin ingresar en el llamado pero con posibilidades de hacerlo hasta el 15 de septiembre. Como explicó ayer este diario, se trata de bonos en poder de pequeños inversores con posiciones de entre u$s5.000 y u$s20.000 y que por decisión personal o desinformación no presentaron sus aceptaciones antes de las fechas límite. La tarea de Ministerio de Economía y del mercado financiero local es ubicar a estos inversores e invitarlos a entrar en el llamado aun sabiendo que no se les podrá ofrecer el “anabólico” del bono que reconoce los intereses no pagados entre abril y septiembre de este año. Son montos marginales que de ninguna manera alterarían el buen resultado del canje y la estructura de los bonos ya canjeados sobre los que operará el mercado local de títulos públicos por muchos años. Según el mapa del nuevo mosaico, queda claro que el bono “estrella” de los títulos públicos locales a partir del monto de circulación será el AL35 (Bono a 2035), con un nivel de emisión de u$s18.448 millones; seguido por el AL30 (Bono a 2030) con u$s12.423 millones. El primer bono replicará en emisión y calidad con la otra referencia de los títulos públicos soberanos nacionales pero lanzados bajo legislación internacional, el Global 2030. Este bono mostró estabilidad notable en los primeros tres días de cotización en Nueva York, con lo que se estaría cumpliendo, tal como adelantó este diario, el “pacto de caballeros” entre los grandes fondos de inversión que entraron al canje y los bancos financieros mundiales y los bancos emisores de la deuda argentina, el Bank of America y el HSBC.