Lo que se dice en las mesas

Apenas salido del horno fue muy comentado entre los mesadineristas el informe de Norberto Sosa que anticipa como “hit” del verano a la tasa Badlar. Es que pese a la morigeración en las expectativas de inflación y cambiarias, las vinculadas con la tasa de interés no dejan de aumentar. “Es más, en la medida que se evidencie la caída estacional de la demanda de dinero en febrero, no descartamos que el BCRA se vea en la necesidad de subir la tasa de interés” advierte el economista y director de IEB. Así analiza qué dicen los precios de los bonos. En el caso de la Badlar la tasa adquirida al pagar el PR 15 es una Badlar del 35,39% contra una Badlar esperada por el REM de 38,14% lo cuál nos indica que el título está barato respecto al consenso del REM. En el caso de los títulos CER y dólar “linked” los mismos han quedado algo caros: al pagar BONTE TX21 un inversor está esperando una inflación de 50,43% mientras que, al pagar BONTE T2V1 espera una devaluación del 58,92%. Ambas expectativas implícitas en los precios de los bonos se encuentran por encima de lo esperado por el REM (inflación 48,6% y devaluación 49,9%).Esto último se debe a la búsqueda de cobertura por parte de inversores ante altas expectativas de inflación y devaluación. Expectativas que en el último mes se corrigieron a la baja y podrían continuar corrigiéndose en caso de aumento de la tasa. Tras un análisis sobre las opciones que hay para posicionarse en deuda Badlar concluye que: los altos rendimientos otorgados por títulos Badlar junto a los cambios a la baja en las expectativas de inflación y devaluación y, al alza en la tasa Badlar esperada aún no “priceados” en los bonos, favorecen a los instrumentos a tasa variable por sobre los CER y dólar “linked” recalculando nuestra visión sobre la deuda en pesos sugiriendo, en el corto plazo, exposición sobre bonos Badlar.