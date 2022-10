Maquinaria: buscan incentivar producción de bienes de capital con nuevas medidas

Además, con una brecha cambiaria que no baja del 100%, también las importaciones fueron un boom, como forma de las empresas de invertir y capitalizarse, y a la vez acceder a un dólar que consideran "barato", a $150. Este año, se importaron u$s 8393 millones en bienes de capital en el acumulado enero-agosto, u$s 2000 millones más que en 2021, lo que significó una suba del 35,5%, según el Indec. Para piezas y accesorios se destinaron u$s 10 mil millones en el mismo período, un aumento interanual del 32,1%.

El sector de bienes de capital despierta particular interés, sobre todo de cara al boom que traerá Vaca Muerta y el litio. La metalmecánica es la segunda actividad más importante dentro de la industria, y provee de maquinaria e insumos a la agroindustria, la minería, los hidrocarburos y la construcción.

Por ese motivo, la semana que viene podría anunciarse la puesta en marcha del régimen de bienes de capital 4.0 para los próximos 5 años, un decreto que redactó el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pero que le falta su reglamentación. Implica beneficios como reducción de contribuciones patronales y solicitud de bonos de crédito fiscal para impuestos o inversiones. La idea del Gobierno es a futuro transformarlo en una ley del Congreso.

Además, esta semana hubo otra medida que podría beneficiar al sector, aunque de momento las cámaras empresarias lo analizan con “cautela”. La Secretaría de Comercio Interior sumó más de 2500 posiciones arancelarias a licencias no automáticas. Por primera vez, la mitad de las importaciones llevan licencia no automática. Hasta el gobierno anterior, no superaba el 15%, el Frente de Todos la llevó al 30% y actualmente son del 50%.

Allí se encuentran decenas de ítems de maquinaria y equipos, un pedido que habían hecho desde una cámara industrial, inclusive con la presentación del listado de las posiciones ante la Secretaría de Comercio. La queja era que empresas podían importar bienes de capital, pero los fabricantes locales estaban con problemas para producir por faltante de importación de insumos. "Al Banco Central se le pedía que hiciera política industrial", se quejó un empresario.

Sin embargo, desde otra cámara empresaria se manejan con cautela: así como hay mayor control para maquinaria terminada, también se incluyeron en el listado piezas clave, como motores. Están a la espera del lanzamiento del nuevo sistema de importaciones que reemplazará a las SIMI para poder tener una valoración final.

Además, una fuente del sector contó que hacia adelante temen que el problema no sean las importaciones, sino el nivel de actividad. La proyección económica que se hacen es que la falta de dólares frenará la actividad, en conjunto con las altas tasas de interés, en un sector que se mueve en su mayoría con financiamiento.