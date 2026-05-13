Hot Sale: el sitio oficial acumuló 7,5 millones de usuarios durante el evento.

Los mayores picos de visitas se registraron durante la noche, especialmente alrededor de las 22. Además, gran parte de los consumidores priorizaron los planes de financiación en cuotas.

El Hot Sale 2026 continúa mostrando un fuerte nivel de participación a pocas horas del cierre: el sitio oficial ya acumula 7,5 millones de usuarios , reflejando el interés sostenido de los consumidores por encontrar oportunidades, financiación y descuentos en múltiples categorías.

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Uno de los datos más destacados del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) fue el comportamiento del tráfico. Los mayores picos de visitas se registraron durante la noche, especialmente alrededor de las 22.

En este sentido, el pico más alto ocurrió durante el primer día del evento, con cerca de 400 mil usuarios navegando al mismo tiempo en el sitio oficial . Durante el cierre, los usuarios podrán aprovechar ofertas con hasta el 50% de descuento en productos destacados.

Por otro lado, según los datos recolectados, el 60% priorizó búsquedas relacionadas con cuotas, mientras que más del 20% se enfocó en descuentos, promociones y combos. El resto puso el foco en opciones de envío y beneficios logísticos.

Durante el cierre, los usuarios podrán aprovechar ofertas con hasta el 50% de descuento en productos destacados.

Los productos más buscados del Hot Sale

En cuanto a los productos más buscados, las categorías tecnológicas y de indumentaria lideran el interés de los usuarios. Los términos más buscados hasta el momento fueron:

Zapatillas

Notebooks

Celulares

TV

“El comportamiento de esta edición vuelve a demostrar que el consumidor argentino planifica cada vez más sus compras y presta especial atención a la financiación y a las oportunidades de ahorro. Vemos usuarios que comparan, investigan y esperan momentos específicos del día para aprovechar las mejores ofertas”, señaló Andrés Zaied, presidente de CACE.

Esta edición del evento finalizará este miércoles a las 23.59 con miles de ofertas activas en todo el país y nuevas promociones de último momento en distintas categorías.