Blanqueo: Javier Milei quiere borrar datos antes que lleguen los fiscos provinciales

En rigor, tanto los datos que tienen los bancos como los que tiene la flamante ARCA están alcanzados por leyes que establecen obligación de secreto y por ello, los fiscos provinciales no están en condiciones de pedir información los bancos.

El abogado especializado en temas fiscales y tributarios Diego Fraga explicó que a su entender “el Gobierno no puede borrar datos”. Se debe a que los mismos pertenecen al Gobierno. De esa manera, no podría hacerlo sin cometer un delito. Pero aclara que “existe una normativa a nivel nacional, que es la Ley de Entidades Financieras, que establece el secreto bancario”. “Para la AFIP prácticamente no existe pero para los fiscos locales sí aplica, a menos que se cumpla con una serie de requisitos”, señaló.