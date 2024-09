Blanqueo: los bancos no podrán retener Ingresos Brutos en las cuentas especiales

comarb.jpeg

Domínguez señaló que la medida no implica que desaparezca el riesgo de que una jurisdicción que no esté adherida al blanqueo no busque luego reclamar impuestos y tasas municipales. "Por lo menos los bancos no van a recaudar el SIRCREB a cuenta de Ingresos Brutos", señaló.

El tributarista indicó que provincias como Tucumán y Misiones tienen otro tipo de sistema diferente del SIRCREB, por lo que están cobrando impuestos sobre las cuentas CERA. Precisamente esta última provincia estaría por sumarse al blanqueo.

Hasta el momento las legislaturas de Córdoba y Neuquén han aprobado leyes de adhesión al blanqueo nacional. Eso implica que los impuestos provinciales tendrán el mismo tratamiento que los nacionales.

De ese modo, una persona o empresa que exteriorice activos tendrá la seguridad de que el fisco no va a reclamarle impuestos de períodos anteriores bajo el supuesto de que se llevaron cabo actividades económicas que están gravadas.

Pero en el resto de las provincias el contribuyente realmente está expuesto a que los fiscos locales usen los montos que están blanqueando para cobrarles tributos por supuestas actividades llevadas a cabo.

Los bancos reclaman declaraciones juradas

El otro problema surgido con los bancos en los últimos días es que le piden a los que exteriorizan una declaración jurada de lo blanqueado. Los que declaren ahora menos de u$s100.000 podrán disponer de ese dinero desde el 1ro de octubre.

Se supone que el temor de las entidades es que alguien haya declarado más de u$s100.000 pero que lo haya depositado en diferentes cuentas fraccionando el monto por un importe menor al de la franquicia para poder retirar el dinero desde el primer día del mes próximo. En ese caso, el titular podría estar incumpliendo con la norma que le permite no pagar el impuesto especial en caso de mantener el saldo de la cuenta hasta el 31 de diciembre de 2025.