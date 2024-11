Blanqueo: más provincias se suman al rechazo de Axel Kicillof

Tal como anticipó Ámbito, la provincia de Buenos Aires no adherirá al blanqueo que impulsa el gobierno de Javier Milei. Tras el rechazo del gobernador Axel Kicillof, otros distritos se suman a la negativa. Este medio se pudo comunicar con tres mandatarios que anticiparon que seguirán ese camino. La decisión permite a las provincias cobrar los impuestos potencialmente no pagados por los contribuyentes que regularizaron activos. En la primera etapa del régimen ingresaron unos u$s 20.631 millones a las cuentas especiales.