La provincia de Buenos Aires no adherirá al blanqueo de Javier Milei

Fuentes del gobierno bonaerense confirmaron la decisión de Axel Kicillof. Aseguran que ir de blanqueo en blanqueo "no genera una buena cultura tributaria".

Las provincias definen sus posturas con respecto al blanqueo. Buenos Aires no adherirá.

La provincia de Buenos Aires decidió no adherir al blanqueo de capitales que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Tal como anticipó a este medio su ministro de Economía, Pablo López, el gobernador Axel Kicillof no lo incluyó en en el proyecto de ley impositiva que envió a la Legislatura y tampoco tiene pensado hacerlo en una iniciativa separada. Esta decisión le permite a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) cobrar los impuestos provinciales potencialmente no tributados por contribuyentes que participan de la regularización de activos a nivel nacional.