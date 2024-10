Blanqueo y dólar: estiman que la mayoría de los "canutos" volverán al colchón

Algunos suponen que la cifra final va a estar mas cercana a los u$s15.000 millones que a los u$s10.000. El problema estaría en el componente. La estrategia del blanqueo que diseñó el equipo de Luis Caputo apuntó a los contribuyentes más chicos, al fijar un mínimo exento de u$s100.000. Estos son la mayoría de los que ahorran en dólares debajo del colchón, pero a su vez son los ahorristas menos sofisticados. Lo que se presupone es que más allá de pasar de un estado de no declaración a uno de regularización, no ocurra nada luego. No habría inversiones en fondos comunes, viviendas en construcción o bonos públicos. O dicho de otro modo, los dólares pasarán del colchón a una cuenta y luego volverían al colchón. O lo que técnicamente se llama Formación de Activos Externos, que es la cuenta del Banco Central que releja cuantos dólares se venden para atesoramiento.