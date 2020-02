Aviso a bonistas: si no canjean, habrá reperfilamiento "hard"

Alguien tiene que ceder, y no va a ser el Gobierno. Así se ha expresado el oficialismo puertas para adentro, y de alguna forma se lo ha hecho notar a los inversores extranjeros en estas últimas dos semanas, a través de la fuerte quita impulsada con el canje poco exitoso y con el reperfilamiento que anunció ayer. Aquellos fondos que no quieran convalidar una quita para la deuda en pesos deberán atenerse a las condiciones que ofrezca el Gobierno, léase, un “reperfilamiento hard”, con pagos de intereses, pero no de capital.