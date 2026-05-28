Selección Argentina: Lionen Scaloni borró a Franco Mastantuono de la prelista y no estará en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El volante de Real Madrid, que supo usar la N°10 de Lionel Messi en su ausencia en las Eliminatorias Sudamericanas, no será convocado por Lionel Scaloni para viajar a Estados Unidos.

El entrenador no llevará al volante al Mundial 2026.

Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tras darse a conocer un nuevo recorte del entrenador en la prelista mundialista

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Aunque la lista definitiva recién se conocerá este viernes, la ausencia del volante del Real Madrid ya está confirmada y representa una de las decisiones más sorpresivas de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, según el periodista Gastón Edul.

La decisión pasa exclusivamente por lo futbolístico, ya que el cuerpo técnico sigue considerando al zurdo de 18 años como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque su escaso protagonismo en Real Madrid lo hizo perder terreno frente a otros nombres de características similares, como Nico Paz, Giovani Lo Celso y Valentín Barco, ambos mejor posicionados en la consideración de Scaloni.

mastantuono Mastantuono había irrumpido con fuerza tras sus actuaciones en River e incluso llegó a utilizar la camiseta número 10 de Lionel Messi durante las Eliminatorias Sudamericanas, y su llegada al club español despertó una enorme expectativa.

En sus primeros partidos en Real Madrid, hasta Xabi Alonso destacó públicamente su talento; sin embargo, el rendimiento del mediocampista cayó junto al flojo presente colectivo del “Merengue” y las críticas comenzaron a multiplicarse en el Santiago Bernabéu, sobre todo por los 63,2 millones de euros que el Real Madrid pagó por su pase.

Una pubalgia también complicó su temporada, le quitó continuidad en un momento clave y, después, con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, quedó relegado detrás de futbolistas como Arda Güler y Brahim Díaz. Los números reflejan un año irregular: disputó 35 partidos, apenas 17 como titular, convirtió tres goles y dio una asistencia. Con la Selección argentina suma cuatro presencias y solo una desde el arranque.