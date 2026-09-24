Cuánto cuesta la corbata en homenaje a Adam Smith que usó Milei en la ONU + Agregar ámbito en









Un accesorio de seda azul marino llamó la atención durante el discurso en Nueva York y esconde una historia muy particular detrás.

Un detalle de la vestimenta de Javier Milei llamó la atención durante su paso por la ONU. Gentileza - Fox News Politics

Javier Milei participó el miércoles 23 de septiembre de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde habló sobre inteligencia artificial, Malvinas y el funcionamiento de los organismos internacionales. Pero hubo un detalle de su outfit que también llamó la atención.

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El Presidente apareció con una corbata azul marino decorada con retratos de Adam Smith, economista al que también hizo referencia durante su exposición cuando empezó a hablar sobre la inteligencia artificial y la división del trabajo.

La corbata elegida por el Presidente lleva retratos de Adam Smith y tiene una historia particular. Gentileza - Fox News Politics La particular historia de la corbata que usó Milei en la ONU La elección no fue casual, ya que al ser consultado por la prenda, Milei contó que se la había regalado Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, durante una de las premiaciones en las que participó.

Según explicó el Presidente, tenía entendido que la corbata había fuer regalada originalmente por Milton Friedman o, en todo caso, era muy parecida a las que usaba el economista estadounidense. Milei explicó además que le tiene un cariño especial y reconoció que fue una elección particular dentro de su vestuario.

La corbata es de seda azul marino, con rayas rojas muy finas y pequeños retratos de Adam Smith en rojo y dorado distribuidos a lo largo del diseño. El propio mandatario señaló que normalmente usa modelos lisos y tomó esta elección por el contenido de su discurso. Durante su intervención, Milei comparó el avance de la inteligencia artificial con la división del trabajo desarrollada por Smith y sostuvo que la tecnología puede acelerar la productividad y el crecimiento económico.

El modelo se vende en Estados Unidos y forma parte de una colección inspirada en el economista. Gentileza - Todo Noticias El precio de la corbata en homenaje a Adam Smith El modelo aparece en la tienda del Leadership Institute bajo el nombre “Navy Tie (LI-2)”. La organización se presenta como el único productor y distribuidor de corbatas y otros productos de Adam Smith en Estados Unidos. Su precio es de u$s45 y también se encuentra disponible en una versión extralarga. Dentro de la misma colección existen otros diseños inspirados en el economista, con distintas combinaciones de colores y estilos. Fue así como un accesorio de menos de u$s50 se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la presentación del Presidente argentino en Nueva York.