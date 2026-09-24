Se desaceleraron las expectativas de inflación y cayeron al 29,8% anual en septiembre + Agregar ámbito en









Un estudio reveló un descenso de 5,9 puntos porcentuales en la proyección anual a nivel nacional, impulsado por una fuerte caída en los hogares de menores ingresos y una desaceleración pareja en el GBA, CABA y el Interior.

Expectativas de inflación: Cayeron a 29,8% anual en septiembre, 5,9 puntos menos que en agosto.

Las proyecciones inflacionarias de la población a nivel nacional mostraron un marcado alivio, ubicándose en un 29,8% en septiembre para los próximos doce meses. Esto representa una baja de 5,9 puntos porcentuales respecto del 35,7% registrado en agosto.

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Cabe señalar que los datos corresponden al Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que elabora mensualmente el indicador de Expectativas de Inflación.

Las proyecciones inflacionarias de la población a nivel nacional mostraron un marcado alivio, ubicándose en un 29,8% en septiembre para los próximos doce meses. En el horizonte de corto plazo, la inflación esperada para los próximos 30 días se situó en un 3,49% en promedio y registró una mediana del 3%, lo que refleja un ligero retroceso de 0,06 puntos porcentuales en la media respecto del mes anterior.

El detalle del estudio La ficha técnica del informe precisa que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026. El relevamiento comprendió una muestra representativa de 1.000 casos en todo el país.

La desaceleración de las expectativas inflacionarias se reflejó de manera uniforme a lo largo de las tres regiones del territorio nacional. En el Gran Buenos Aires el promedio descendió de 39,1% a 30,8%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajó de 37,4% a 32,3% y en el Interior cayó de 33,9% a 28,9%.

En el Gran Buenos Aires el promedio descendió de 39,1% a 30,8%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajó de 37,4% a 32,3% y en el Interior cayó de 33,9% a 28,9%. En los hogares de menores ingresos, el promedio de inflación esperada a doce meses disminuyó de 41,5% a 29,5%, mientras que en los sectores de mayores ingresos cedió de 33,1% a 29,9%. La desaceleración pareja entre regiones y estratos sociales refleja expectativas más alineadas. Según el estudio, este entorno hace que "resulte más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá" en el corto plazo. Sebastián Auguste, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló que “por ingresos, se observa una caída en la inflación esperada mucho mayor en los hogares de bajos ingresos, lo que hace que las diferencias de percepciones entre ambos grupos, altos y bajos ingresos, sea mucho menor (expectativas más homogéneas)".

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