Martín Cabrales: "La iniciativa privada será la que nos saque de la crisis económica"

Martín Cabrales: Desde el inicio de la cuarentena nuestra empresa continuó trabajando por ser del rubro de la alimentación, pero las ventas cayeron alrededor del 40%. Esta caída responde al canal de ventas relacionado al rubro gastronómico: restoranes, confiterías, bares que hoy están cerrados. Por otra parte, estamos con precios congelados desde noviembre del año y eso torna todavía más complicado el panorama. Espero que en julio el Gobierno permita un incremento en precios porque los insumos siguen aumentando, así como el café que es importado. El panorama no es sencillo para las pymes, como es mi caso, que no recibí ATP y no tenemos una casa matriz que aporte capital.

P: ¿Pidió ATP y no lo recibió?

M.C.: La ayuda que está dando el Gobierno es muy importante, pero en la práctica no llega a todos. En nuestro caso nos pedían que la facturación no registre un incremento nominal respecto al año anterior y con la devaluación es imposible. El ATP no es para la empresa, es para el trabajador y por eso se debería flexibilizar más. El camino que inició el Gobierno está bien, pero es insuficiente, se necesita ya un plan económico para salir de la pandemia. Tiene que seguir acompañando al trabajador y generar confianza entre los empresarios para que inviertan en el país.

P: En este esquema que usted plantea con caída del 40% en las ventas y sin ATP, ¿cuánto margen le queda a su empresa?, ¿ve un segundo semestre mejor?

M.C.: A partir de julio esperemos que se permita un incremento en los precios de los alimentos, eso es clave junto con que la economía comience a reactivarse. Nosotros somos una pyme y no tenemos mucho más margen porque no tenemos financiación suficiente para mantener la estructura. Lo cierto es que la empresa privada, la pyme, tiene un papel fundamental en la reactivación porque es la que tiene que dar trabajo. Cuanto mayor trabajo genuino tengamos, generado por un sector empresarial comercial privado, mejor nos va a ir y vamos salir de esta crisis. El Estado se tiene que dedicar estabilidad y seguridad al sector privado, independientemente de lo que está haciendo en este momento. La reactivación de la economía puede venir solo del sector privado, no del Estado.

P.: Hablando de la intervención del Estado, ¿qué opinión le merece la intervención de Vicentin?

M.C.: Creo que el Estado tiene que buscar lo mejor para el bienestar nacional respetando la división de poderes, los procesos judiciales y la Constitución Nacional. Pienso que el Estado se tiene que encargar de buscar el bien común, tratar que las fuentes de trabajo sigan adelante, pero sólo la iniciativa privada será la que nos saque de la crisis económica. Los privados estamos para producir y el Estado para administrar nuestros impuestos.

P.: Una de las cuestiones que mencionó el Presidente a la hora de anunciar la intervención de Vicentin, fue la necesidad de que la Argentina avance hacia la soberanía alimentaria. ¿Qué opina de este concepto?

M.C.: La Argentina ya es soberana alimentariamente, somos un país productor de alimentos por naturaleza y de alimentos con valor agregado. En esta pandemia nos damos cuenta la gran oportunidad que tiene el país de ser, en serio, un gran exportador de alimentos. La Argentina no es un país rico, pero sí es rico en recursos y eso hay que aprovecharlo. El Gobierno tiene que apoyar la iniciativa privada para explotar esos recursos y generar alimentos con valor agregado.