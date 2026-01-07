Cambia el descuento en carnicerías de Cuenta DNI, con hasta $20.000 de reintegro + Seguir en









La billetera digital del Banco Provincia ofrece beneficios comercios de cercanía, supermercados, ferias y balnearios pensados para las compras de verano en toda la provincia.

Ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en locales de gastronomía y promociones de temporada en balnearios

En enero, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renueva sus promociones, para que los usuarios puedan ahorrar en compras durante las vacaciones. Entre los beneficios, se destacan los descuentos en carnicerías, comercios de barrio, ferias, supermercados, farmacias y librerías, además de ofertas especiales en gastronomía y balnearios.

Durante todo el mes, los titulares de la app podrán acceder a descuentos que combinan ahorros directos y topes semanales de reintegro, con el objetivo de maximizar el ahorro familiar. Los beneficios incluyen tanto compras en puntos de veraneo, como en comercios de toda la provincia, con promociones que se actualizan y amplían respecto a años anteriores.

cuenta dni Cómo es el descuento en comercios de cercanía en enero La promo de comercios de barrio en enero incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal de $5.000. Al tener enero cinco viernes, el ahorro total del mes puede alcanzar $25.000, lo que permite un importante respiro en el presupuesto familiar.

Además, los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar un beneficio especial en locales de gastronomía con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana. También se incluyen promociones de temporada en balnearios y comercios del verano, con marcas como: Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo.

cuenta dni Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Entre los beneficios más destacados para este mes se incluyen:

Marcas de verano: 25% de descuento todos los días, con reintegro máximo de $10.000 por semana por marca . Incluye heladerías, balnearios y comercios adheridos.

FULL YPF: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales participantes, con tope de $8.000 por semana (no aplica para combustible).

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, hasta $5.000 por semana .

Supermercados: descuentos todos los días en diversas cadenas de la provincia.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diarios, con tope de $6.000 por semana .

Universidades: 40% de descuento diarios en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana .

Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Toda la información sobre los beneficios de enero se encuentra disponible desde el 2 de enero