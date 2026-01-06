Arranca el 2026 y esto es lo que ofrece Cuenta DNI

Durante el verano 2026, las promociones de la billetera virtual del Banco Provincia , buscan aliviar los gastos más frecuentes y acompañar tanto a quienes viajan como a quienes se quedan en casa.

Con millones de personas que ya la adoptaron como medio de pago habitual, la propuesta de enero se apoya en rubros fundamentales como alimentos, gastronomía y compras diarias, además de sumar descuentos especiales en zonas turísticas.

Durante enero, las rebajas se organizan por categorías y días específicos. El eje principal pasa por la alimentación, con un 20% de ahorro en comercios de cercanía como almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción rige todos los viernes y tiene un límite de devolución de $5.000 por jornada. Al tratarse de un mes con cinco viernes, el beneficio acumulado puede llegar a $25.000 .

La temporada alta también cuenta con un beneficio para el turismo . Bajo el programa Especial Verano , se aplica un 25% de descuento diario en marcas gastronómicas reconocidas y balnearios adheridos. El tope semanal alcanza los $10.000 por marca.

Durante los fines de semana, restaurantes y cafeterías adheridas cuentan con un 25% de reintegro , con un máximo de $8.000 por persona en cada fin de semana.

En supermercados, las promos se reparten según la cadena. Los lunes hay un 20% en Día, con un tope de $8.000. Los martes se ofrece un 15% en Nini Mayorista, con un reintegro que puede alcanzar los $20.000. Los miércoles se combinan Carrefour, con un 10%, y Toledo, con un 20%, ambos sin límite de devolución. De jueves a sábado, Chango Más tiene un 15% también sin tope.

Ferias y Mercados Bonaerenses tienen un 40% diario, con un tope semanal de $6.000, al igual que los comercios ubicados en universidades. Las librerías cuentan con un 10% los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías aplican el mismo porcentaje los miércoles y jueves, en ambos casos sin límite. Además, las tiendas Full YPF ofrecen un 25% los fines de semana, excepto combustibles.