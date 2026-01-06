Durante el verano 2026, las promociones de la billetera virtual del Banco Provincia, buscan aliviar los gastos más frecuentes y acompañar tanto a quienes viajan como a quienes se quedan en casa.
Arranca el 2026 y esto es lo que ofrece Cuenta DNI
La billetera del banco provincia renueva sus promos para vacaciones, con reintegros semanales y ventajas pensadas para el consumo diario.
Con millones de personas que ya la adoptaron como medio de pago habitual, la propuesta de enero se apoya en rubros fundamentales como alimentos, gastronomía y compras diarias, además de sumar descuentos especiales en zonas turísticas.
Descuentos de Cuenta DNI en enero 2026
Durante enero, las rebajas se organizan por categorías y días específicos. El eje principal pasa por la alimentación, con un 20% de ahorro en comercios de cercanía como almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción rige todos los viernes y tiene un límite de devolución de $5.000 por jornada. Al tratarse de un mes con cinco viernes, el beneficio acumulado puede llegar a $25.000.
La temporada alta también cuenta con un beneficio para el turismo. Bajo el programa Especial Verano, se aplica un 25% de descuento diario en marcas gastronómicas reconocidas y balnearios adheridos. El tope semanal alcanza los $10.000 por marca.
Durante los fines de semana, restaurantes y cafeterías adheridas cuentan con un 25% de reintegro, con un máximo de $8.000 por persona en cada fin de semana.
En supermercados, las promos se reparten según la cadena. Los lunes hay un 20% en Día, con un tope de $8.000. Los martes se ofrece un 15% en Nini Mayorista, con un reintegro que puede alcanzar los $20.000. Los miércoles se combinan Carrefour, con un 10%, y Toledo, con un 20%, ambos sin límite de devolución. De jueves a sábado, Chango Más tiene un 15% también sin tope.
Ferias y Mercados Bonaerenses tienen un 40% diario, con un tope semanal de $6.000, al igual que los comercios ubicados en universidades. Las librerías cuentan con un 10% los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías aplican el mismo porcentaje los miércoles y jueves, en ambos casos sin límite. Además, las tiendas Full YPF ofrecen un 25% los fines de semana, excepto combustibles.
