¿Cambios en el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, lunes 5 de enero + Seguir en









Qué ofrecen hoy las entidades: contrastes entre bancos, foco digital y cautela antes de invertir.

Tasas del día de la fecha de la herramienta de ahorro tradicional Depositphotos

El arranque de enero encuentra a muchos ahorristas revisando números con la calculadora en mano. Tras un cierre de año marcado por ajustes monetarios y expectativas cruzadas, las colocaciones tradicionales como el plazo fijo vuelven a escena como opción conservadora para cuidar pesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los primeros días del mes, el interés se concentra en cómo se acomodan las tasas frente a un escenario que todavía muestra señales mixtas. Mientras algunos buscan previsibilidad, otros miran de reojo alternativas más agresivas. En ese contexto, las colocaciones a tasa pactada siguen siendo un termómetro del humor financiero y de la estrategia de cada entidad para captar liquidez.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo hoy: así están las tasas este 5 de enero Según el relevamiento disponible en la plataforma oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras mantienen esquemas con variaciones moderadas entre sí. En líneas generales, los rendimientos ofrecidos no muestran saltos bruscos respecto de las últimas semanas, aunque existen matices según el tipo de banco, el canal de contratación y el monto invertido.

Estos son los porcentajes de las principales entidades financieras del país correspondientes al lunes 5 de enero:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% Banco Macro : 23,5%

: 23,5% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Ciudad: 20,5%

Temas Plazo fijo