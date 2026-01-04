Leves cambios en el plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días + Seguir en









Una de las opciones más elegidas entre ahorristas para poder generar un mayor capital con el dinero ahorrado.

Cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días en un plazo fijo. Depositphotos

El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan proteger su capital, en un contexto económico con inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece seguridad y previsibilidad, aunque su rentabilidad no siempre logra superar el aumento de precios. En enero de 2026, los bancos presentan tasas de interés que permiten a los inversores evaluar cuál es la mejor opción para maximizar sus ganancias.

Una inversión de $500.000 a 30 días puede generar intereses distintos, según el canal de contratación. Las tasas varían entre el 20,50% para el canal sucursal y el 23,50% para el canal electrónico, lo que impacta directamente en el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.

La diferencia en las tasas entre entidades puede marcar una variación en el rendimiento final. Por eso, analizar cada propuesta resulta clave para optimizar las ganancias, especialmente cuando unos pocos puntos porcentuales hacen la diferencia.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $500.000 a 30 días Los intereses generados por un depósito de $500.000 a 30 días dependen de la tasa que ofrece cada banco y del canal utilizado. En el canal sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, el interés generado sería de aproximadamente $8.424,66, lo que resulta en un monto total de $508.424,66.

Por otro lado, en el canal electrónico, con una TNA del 23,50%, el interés asciende a $9.657,53, lo que eleva el monto total a $509.657,53.

