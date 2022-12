Alianza empresaria: críticas al bono y preocupación por el parate del Congreso

El tema que prevaleció a lo largo de todo el conversatorio fue una crítica muy fuerte a la política. “Esta coordinación entre los tres es un mensaje a la política, que es decisoria de la vida económica. Si queremos diálogo político y políticas de estado, empecemos dando el ejemplo”, aseguró Funes de Rioja. En la misma línea, Grinmann afirmó: “El país que tiene la segunda reserva mundial de gas, pero importa gas, es un problema de la política, por eso estas iniciativas que están en la cabeza joven de Alfredo González son muy buena para dar señales, porque así la política deja mucho que desear, de este lado y del otro”. La frase fue muy aplaudida por el auditorio.

Según pudo averiguar Ámbito, el gran anhelo de fondo del empresariado es que pueda existir un encuentro entre la vicepresidente Cristina Kirchner, y el expresidente, Mauricio Macri, donde puedan acordarse políticas de estado. Desde el escenario, Funes de Rioja afirmó: “Nadie va a poder gobernar solo la Argentina en diciembre del 2023. No importa quién gane, pero tiene que haber cierta corresponsabilidad, no significa mezclarse, que cada uno mantenga sus ideas, pero poder recorrer caminos comunes”. De hecho, debajo del escenario, un importante empresario reveló que existe un “diálogo cotidiano” entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero “no alcanza”. “Hoy se necesitan los extremos”, manifestó el CEO, que prefirió no ser mencionado.

Pero el pedido a la política para el corto plazo es que vuelvan a funcionar las instituciones, como el Poder Legislativo. Hay mucha preocupación sobre el parate del Congreso. Sobre este punto, González de CAME afirmó: “En los set de televisión se debate más horas que en el Congreso, donde se ven situaciones que rozan la vergüenza. El problema es político más que económico”. Inclusive, Grinmann fue por más y habló de cambiar la Constitución: “Quizá el problema sea que cada dos años tenemos elecciones. El presidente tiene que tener un mandato de 6 años y que nunca más pueda volver a la actividad pública, así se va a generar renovación”.

Pero además, el empresariado realiza esta alianza, dado que busca influir en la política, de cara a un año electoral, y marcar agenda. “Tenemos que ser capaces de con este espacio construir una agenda, que no se abra una ventanilla para los que dicen todo que si, no caigamos en esa seducción”, afirmó Funes de Rioja. En la misma línea, González agregó: “Queremos ser tenidos en cuenta para consultas, marcar agenda, generar política gremial empresaria”. De hecho, las cámaras empresarias de buen vínculo con el Gobierno se quejaron por no haber sido convocadas. “Raro que no nos inviten teniendo representación nacional, CAME y CAC tienen un solo convenio colectivo, nosotros 37”, aseguró un representante de la Confederación Empresaria Argentina (Cgera).

Terminado el evento, Ámbito consultó a los empresarios sobre el tema del día: el bono que definió el Gobierno que deberá dar el sector privado. Funes de Rioja aseguró que no leyó el decreto, pero que considera que un bono "sólo se justifica" para aquellos trabajadores fuera de convenio. "Si es distinto a eso, no me parece la solución”, dijo. En la misma línea, si bien González de CAME aseguró que mayor poder adquisitivo podría dinamizar el consumo interno para las pymes, aseguró que el mecanismo debería ser la paritaria. Inclusive, se mostraron preocupados por tener la paritaria actualmente abierta con el sindicato de Comercio, con quienes se juntarán en enero. “Va a ser más contraproducente que positivo, pienso como Daniel”, opinó el titular de CAME. Grinmann agregó que tendrá impacto en inflación: “El pago de un bono va a precio, no hay manera, existiendo un marco importante como son las paritarias el Gobierno está tomando decisiones que no le corresponden”.

Lo urgente y el mediano plazo

Como problemática urgente, el empresariado se refirió a la inflación. “Hoy es el quiste que lima el poder adquisitivo de los clientes, seguramente sea multi causal y demás, pero es el gran problema de hoy de la argentina productiva”, afirmó González. Con una mirada distinta sobre las causas, Grinmann afirmó: “Más allá de lo multicausal, es el gasto público y la emisión monetaria, y no el endeudamiento y los oligopolios, que están presentes acá y en todos los países”. Aunque no se lo mencionó en el escenario, la gran preocupación hoy en el empresariado es la dificultad para financiar las importaciones y el estancamiento de la actividad.

Como suele ocurrir en los encuentros empresarios, también se pidieron por reformas estructurales. Desde el escenario, Funes de Rioja reveló que en la UIA están terminando un estudio sobre “7 impuestos que son los más altos del mundo. Reclamó una simplificación, y pidió un Estado “que no sea mínimo, sino eficiente”. Aunque no se habló en el debate público, debajo del escenario se planteó que otra de las reformas necesarias es la laboral, aunque no quieren llamarle así. El empresariado buscará dialogar con la CGT para encontrar “readecuaciones”, al menos para los nuevos empleos. González también pidió públicamente una reforma estructural para que los planes sociales se transformen en empleo, dado que de momento existe un decreto, que dijo que no alcanza y que se necesitaría una ley del Congreso.