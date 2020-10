La IGJ suspendió las elecciones de CAME por irregularidades

Las cosas no marchan bien en la principal entidad pymes de la Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más conocida como CAME. Luego de la denuncia del vicepresidente 1⁰ de la CAME, la Inspección General de Justicia argentina (IGJ) suspendió la realización de la Asamblea General Ordinaria de esa institución en la que la actual conducción pretendía designar autoridades sin mostrar balances y memorias de 2019 como exige el Estatuto Social de la CAME.