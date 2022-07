Por la sequía, aumenta el malhumor del agro

… que, no es novedad que cuando las condiciones climáticas son malas, el humor en el campo también lo es (como en 2008 con la 125 y una seca un poco peor que la actual), y así se llegó a la jornada de cese de comercialización del miércoles último donde hubo dos hechos llamativos: la cantidad de movimientos espontáneos, movilizaciones, tractorazos, etc., en casi todas las localidades, al menos de la zona agrícola central y, por el otro, la relativamente escasa convocatoria a los actos centrales que se llevaron a cabo en un par de lugares, en el norte bonaerense, y en Gualeguaychú. En ambos casos, con presencia de la dirigencia nacional, y de varios políticos no oficialistas, lo que fue interpretado por varios, como la posición critica de “las bases” con sus propios dirigentes, y el pedido de medidas de protesta mucho más drásticas. Lo cierto es que los ingresos de hacienda en Cañuelas fueron casi nulos el miércoles, pero se compensaron en los días previos y posteriores, mientras que los ingresos de camiones a puerto no registraron mayores cambios, aunque esto no significa que el humor del campo sea bueno, más allá del esfuerzo de algunos funcionarios por intentar acercamientos… Los pedidos más generalizados pasan por la estabilidad, la previsibilidad, y la disminución de la presión impositiva. De ahí que los trascendidos sobre un eventual revalúo de propiedades que podría pretender el equipo de la nueva ministra Silvina Batakis, y los pases de algunos gravámenes de EFIP a Economía directamente, hayan encendido las luces de alerta entre los productores, ya que si bien los (impuestos) inmobiliarios son provinciales, un revalúo puede permitirle a la Nación una mayor recaudación vía Bienes Personales, algo que ya se ensayó en otros momentos.

… que, aunque el campo parece ponerse de moda, al menos así pareció entreverse días atrás, con la presencia de las diputadas Victoria Tolosa Paz (FdT) y Graciela Caamaño (PJ, bancada Federal), entre otros, nada menos que en la Comisión de Agricultura que preside la oposición. El hecho coincidió con el tratamiento conjunto, con la Comisión de Industria, del Proyecto de Promoción de Exportaciones Agroindustriales que viene siendo comprometido por el Ejecutivo desde hace meses. Por supuesto que a nadie escapa la complicada situación actual para las exportaciones, pero también para las importaciones imprescindibles para poder producir y algunas cuestiones que incluso se reclamaron ese día, como los atrasos en las devoluciones de IVA. Según el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino “Las trabajas generadas por parte de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) que congelaron las devoluciones superan los $20.000 millones”. El comunicado puntualiza que “se reclama al Gobierno por las paralización de las devoluciones del IVA a las exportaciones”, lo que licúa el capital de trabajo para comprar frutas, granos, legumbres, o el producto que sea para poder exportar, y que en esta situación se encuentran todas las empresas del CAA.