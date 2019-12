Sigue el malhumor y la falta de lluvias no ayuda

...que, mientras algunas lluvias en la zona centro terminaron siendo escasas, hasta ahora, para neutralizar la aguda sequía que asola a buena parte de las regiones productivas, al punto que en varias de ellas (como el NOA) no se pudieron completar las siembras de soja y las de maíz prácticamente ya se abandonaron; ni la festividad navideña ayudó a calmar el malestar de los productores ante las nuevas medidas económicas nacionales que incluyen subas generalizadas de los impuestos a la exportación (retenciones) contenidas en la recién aprobada Ley de Emergencia Económica, y también de gravámenes provinciales como el Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos, Sellos, etc. que comienzan a moverse al terminarse con el Pacto Fiscal del Gobierno anterior, que acotaba esta potestad de las provincias. La medida, aunque era previsible, sigue agitando el malestar interno entre los productores (ver nota aparte), con epicentro en la provincia de Buenos Aires donde la Administración Kicillof platea aumentos que superarían el 55% (inflación) con picos de hasta 75%, y también en Santa Fe donde hoy se prevé una movilización y tractorazo de los autoconvocados, en el cruce de la ruta 34 con la Autopista en Rosario. Mientras, las temperaturas extremas aceleran la evolución de los cultivos, restando aún cerca de 30% de recolección del trigo que sigue ubicado en alrededor de 18 millones de toneladas, aunque algunos señalan que la calidad del cereal es variable y, en promedio, inferior a la de la campaña anterior. También sigue en baja la estimación de la gruesa cuya siembra no se termina por cuestiones climáticas, y en la que ya se sabe que se utilizarán mucho menos insumos ante la caída de rentabilidad que implican las medidas económicas recientemente aprobadas. De hecho, solo en el NOA se calcula que la siembra de maíz retrocederá alrededor de 30% respecto a las previsiones previas a la Ley de Emergencia, mientras que en plana zona núcleo, al viernes pasado se requerían lluvias de 120-200 mm para equilibrar la situación del cultivo y menos de media docena de localidades alcanzaron ese milimitraje, mientras que el promedio del resto fue de apenas 15%-20% de los requerimientos.