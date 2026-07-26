Chile: quedaron seis noches atrapados en la cordillera y ahora podrían pagar el costoso operativo de rescate

Un hombre y dos maestras sobrevivieron casi una semana en un refugio tras quedar aislados por una tormenta. El Gobierno chileno analiza cobrarles el rescate.

El operativo de búsqueda y rescate movilizó a Carabineros, GOPE, Ejército, Bomberos, SAMU y personal municipal.

Un hombre y dos maestras de jardín fueron rescatados luego de permanecer seis noches aislados en el Cajón del Maipo, en Chile, tras un intenso temporal de nieve. Mientras se recuperan del dramático episodio, el Gobierno evalúa exigirles el pago del operativo que permitió encontrarlos.

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Manuel Orellana, conocido como "el Chino" , viajó durante la madrugada hacia el Cajón del Maipo , en Chile, acompañado por Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31 , dos maestras del jardín de infantes al que asiste su hijo. Los tres quedaron incomunicados durante seis noches tras una intensa tormenta de nieve y finalmente fueron rescatados con vida el miércoles 22 de julio .

De acuerdo con La Tercera , el grupo había estado previamente en la discoteca Terrazielo , ubicada en Peñalolén. Sin embargo, tras permanecer alrededor de 30 minutos en el lugar, decidieron modificar sus planes y emprender viaje hacia Baños Morales , con destino final en las Termas del Valle de Colina .

El recorrido contemplaba unos 115 kilómetros , equivalentes a entre dos horas y media y tres horas de viaje . No obstante, emprendieron el trayecto pese a que existía una alerta por fuertes nevadas , la Ruta G-25 había sido cerrada preventivamente y el vehículo en el que circulaban no era 4x4 , lo que complicó todavía más el avance.

Cuando el automóvil ya no pudo continuar, los tres descendieron y caminaron alrededor de diez minutos hasta llegar al refugio de las termas.

#RESCATE | Así se realizó el rescate de las tres personas que permanecían extraviadas en el #CajonDelMaipo . Gracias a una favorable ventana climática, el #GOPE , junto a la Prefectura Aeropolicial de @Carabdechile , logró efectuar con éxito la extracción de los jóvenes desde el… pic.twitter.com/AA4Dmn1O0u

El complejo permanecía vacío porque su propietario, Nano Covarrubias, había ordenado evacuar el lugar debido al temporal. Sin embargo, decidió dejar las puertas abiertas para que cualquier persona que quedara atrapada pudiera resguardarse.

Esa decisión fue determinante. En el interior encontraron comida, camas, ropa de abrigo y leña, recursos que les permitieron mantenerse con vida durante casi una semana. Allí cocinaron, encendieron fuego para combatir las bajas temperaturas y permanecieron protegidos mientras la nieve impedía cualquier intento de salir.

Mientras tanto, sus familiares denunciaron la desaparición y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) inició un amplio operativo para reconstruir sus movimientos. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad, lectores de patentes y recopilaron el testimonio de una persona que aseguró haber visto al grupo dirigirse hacia Baños Morales, además de confirmar que las dos mujeres se encontraban en buen estado.

El helicóptero logró ubicarlos tras varios días de búsqueda

Con una mejora de las condiciones climáticas, un helicóptero de Carabineros despegó desde el aeródromo Tobalaba junto con efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para sobrevolar el sector.

Las dos mujeres trabajaban como maestras en el jardín de infantes al que asiste el hijo de Manuel Orellana.

Al advertir la presencia de la aeronave, Orellana salió del refugio y comenzó a hacer señas con los brazos. El piloto consiguió aterrizar y el equipo de rescate evacuó primero al hombre y luego regresó por las dos maestras.

Los tres fueron trasladados hasta San Gabriel, donde recibieron controles médicos. Los primeros estudios determinaron que se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban una importante afectación emocional tras permanecer aislados durante seis días.

Después del rescate también se difundió en redes sociales un video que muestra el interior del refugio donde lograron sobrevivir.

El Gobierno analiza cobrarles el operativo

Tras la evacuación, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, reveló que los tres admitieron el error cometido al emprender el viaje. “Hoy se sienten arrepentidos; dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión”, sostuvo.

Sin embargo, las consecuencias podrían ir más allá del susto. Según informó El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana consultó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar si es posible recuperar los recursos públicos utilizados durante la búsqueda y el rescate.

El operativo movilizó un helicóptero, efectivos del GOPE de Carabineros, personal del Ejército, Bomberos, integrantes del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y funcionarios municipales, por lo que las autoridades chilenas analizan si corresponde reclamarles el costo de una intervención que demandó una importante cantidad de recursos del Estado.