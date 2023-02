Deuda en pesos: para Melconian "es pagable", pero pidió "cerrar la canilla"

Agregó además que la espiralización es evitable pero advirtió que "hay que tener cuidado porque los momentos de la economía frágil, y en Argentina la economía está frágil".

Sin embargo reivindicó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, aunque señaló limitaciones: "Massa llegó en agosto y estabilizó la inestabilidad, pero se quedó sin combustible. Si a eso le sumas inestabilidad política". Y agregó que "tiene que decir como quiere seguir": Tiene el déficit fiscal en un conflicto y por ende tiene la tasa de inflación en un conflicto y por ende tiene lo que haces para financiar, los bonos, las leliq... Pero si vos querés discutir y tranquilizar la transición económica y llegar a buen puerto, los estadistas se deben juntar y dice ‘vamos a buscar una solucion para la transición no como en 2019 y 2015′”.

Deuda en pesos

"No lo llamo ‘bomba impagable’, no porque no lo vaya a dejar sino porque es pagable y puede no ser una bomba. Lo que no puede hacer el Gobierno es continuar como continúa, porque a la canoa le sigue entrando agua", subrayó Melconian en diálogo con LN+.

"Los compromisos hay que honrarlos. Los irresponsables que votaron el default hace 20 años le complicaron la vida a los que hoy tienen 21. Cualquier decisión que se tome ahora, no para judicializarla, sino por mala praxis, compromete generaciones", agregó y propuso un acuerdo entre los que busquen la presidencia: "Los cuatro o cinco tipos que quieren ser presidentes tiene que tener el patriotismo y la responsabilizad de saber que cualquier medida que tomen no joden el lunes que viene, el mes que viene o el año que viene, sino los 20 años que vienen".

Si bien subrayó la sostenbilidad de la deuda y atendió el pedido del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, de "colaborar" con decir que no van a defaultear la deuda, retrucó: "La deuda hay que honrarla, pero vos cerrá la canilla”.

"El gasto continua infinanciable desde la década del 2000. Se fueron de mambo y nunca más se pudo financiar excepto con deuda externa, interna o inflación", remató.

Inflación

El expresidente del Banco Nación remarcó que bajar la inflación es posible, pero "para la Argentina no es fácil": "Hubo 10 años estables y 70 inestables. ‘Este es un país raro’ diría un extraterrestre. Fácil no es ¿se puede? absolutamente".

"Es posible pero tenés que tener determinada disciplina, en un trayecto que va a ser la coyuntura, la preparación y el lanzamiento. No es que mañana vengo y en 100 días u horas lo arreglo. Vos vas a necesitar credibilidad, confianza. Acá hay que construir horizonte, confianza, que la plata que está ‘escondida’ de la ‘garra’, se ponga en circulación. Rinde cero, hay que hacerla rendir", agregó sobre una posible estrategia a seguir.

Sin embargo, se mostró en contra de un programa de ajuste: "Hay que ir a un programa que no sea un ajuste, esto de hoy es un ajuste. Hay que ir a un programa que revitalice. La economía, no todo, pero parte es una expectativa positiva del joven, del veterano, de todos. No es que el 11 de diciembre lo empezás a construir. El 10 de diciembre a la mañana no va a haber ningún pase de magia, donde en enero del 24 la inflación se derrumba. Hay que adecuar todos los desajustes, no solo de este Gobierno. Hay que armar todo ese escenario. Hay que acomodar los precios relativos. Las cosas tienen que valer lo que valen, la demanda salarial tiene que explotar en el buen sentido, la inversión tiene que venir".