SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de diciembre 2025 - 17:01

Carlos Rodríguez cruzó a Federico Sturzenegger: "Saquen el CEPO y feliciten a las empresas que..."

El economista volvió a criticar la política económica del Gobierno, pero esta vez con ironía. En una frase puso en duda el supuesto fin de los controles cambiarios.

El economista Carlos Rodríguez volvió a criticar la política del Gobierno.

El economista Carlos Rodríguez volvió a criticar la política del Gobierno.

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, cruzó este miércoles a Federico Sturzenegger, hombre fuerte del gobierno de Javier Milei, por su curioso halago a los argentinos que gastan dólares en el exterior. "Liberen el CEPO", le respondió al posteo del funcionario donde los llamó "héroes de la producción".

Informate más

El mensaje no pasó desapercibido en X. Recibió más de 800 respuestas, muchas de ellas criticas. Lo inesperado fue el mensaje del economista y exreferente del propio Javier Milei, Carlos Rodríguez. "Entiendo. Entonces saquen el CEPO y feliciten a las empresas que compren dólares", respondió, irónico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carod2015/status/2006394593453945049&partner=&hide_thread=false

El curioso elogio de Sturzenegger a los argentinos que gastan dólares en el exterior

“Los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción”, manifestó Sturzenegger luego de que el BCRA ajustase la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. El cambio, implementado a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, modificó la manera en que las estadísticas muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.

Para el ministro nacional, espada desregulatoria del presidente Javier Milei, el turismo internacional no genera “fuga” de dólares, como argumentan economistas en tiempos de sequía de divisas, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar.

“El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, dijo Sturzenegger en su defensa.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias