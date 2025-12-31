Carlos Rodríguez cruzó a Federico Sturzenegger: "Saquen el CEPO y feliciten a las empresas que..." + Seguir en









El economista volvió a criticar la política económica del Gobierno, pero esta vez con ironía. En una frase puso en duda el supuesto fin de los controles cambiarios.

El economista Carlos Rodríguez volvió a criticar la política del Gobierno.

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, cruzó este miércoles a Federico Sturzenegger, hombre fuerte del gobierno de Javier Milei, por su curioso halago a los argentinos que gastan dólares en el exterior. "Liberen el CEPO", le respondió al posteo del funcionario donde los llamó "héroes de la producción".

En la antesala del inicio de la temporada de verano, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, definió como “héroes de la producción” a los argentinos que vacacionan fuera del país ya que, según dijo, incentivan la competitividad de los sectores productivos.

El mensaje no pasó desapercibido en X. Recibió más de 800 respuestas, muchas de ellas criticas. Lo inesperado fue el mensaje del economista y exreferente del propio Javier Milei, Carlos Rodríguez. "Entiendo. Entonces saquen el CEPO y feliciten a las empresas que compren dólares", respondió, irónico.

Para el ministro nacional, espada desregulatoria del presidente Javier Milei, el turismo internacional no genera “fuga” de dólares, como argumentan economistas en tiempos de sequía de divisas, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar.

“El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, dijo Sturzenegger en su defensa.