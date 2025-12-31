El riesgo país en América Latina durante 2025: los países donde más bajó y cómo le fue a Argentina + Seguir en









El indicador elaborado por JP Morgan Chase estuvo marcado por el clima político. En Argentina, tocó el techo anual en septiembre para luego caer.

La evolución del indicador de riesgo se movió al calor de las elecciones locales.

Durante el 2025, los bonos de los países de América Latina con mayor riesgo para invertir comprimieron rendimientos. Cómo cerrará el riesgo país en la región y en Argentina luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre.

Ecuador fue el caso de retracción más marcada en todo el año en la región. Allí, el riesgo país tocó un mínimo que no se observaba desde mediados de 2019. Por primera vez en seis años perforó las 500 unidades. Pero no estuvo exento de turbulencias: el 10 de abril de este año, tocó los 1.908 puntos. El descenso llegó con la reelección del presidente Daniel Noboa en los comicios que enfrentó a la correista Luisa González.

En el caso de Bolivia, la elección presidencial que llevó al gobierno a Rodrigo Paz y terminó con dos décadas de socialismo, derivó en un buen clima financiero que se reflejó en los instrumentos soberanos. El 7 de noviembre se ubicó en 955 puntos: fue la primera vez que cerró por debajo de los 1.000 puntos desde el 3 de agosto de 2023. Actualmente se mueve en torno a los 700 puntos.

En Argentina, el indicador que elabora el JPMorgan Chase se ubica en 574 puntos. Mostró un alza en la última semana de octubre, para luego caer a partir de la victoria de LLA en los comicios legislativos, lo que permitió una compresión. En septiembre de este año tocó un techo de 1.456 unidades después de la derrota libertaria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En el caso argentino, la baja más importante del riesgo país se produjo en 2024.

Un caso particular es el de Venezuela. Cerrará el año arriba de los 12.000 puntos, siendo el más alto del mundo. Sin embargo, durante el 2025 sostuvo una caída constante. Analistas sugieren que podría deberse a las apuestas de inversores a un cambio de régimen político.

Entre los bonos más seguros de América Latina se encuentran Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. En tanto que Brasil y México cohabitan una escala intermedia, por arriba de 200 puntos, pero con bonos ganando terreno durante 2025. Uno por uno, como cerró el riesgo país de los países de América Latina Venezuela: 12.645

Bolivia: 709

Argentina: 574

Ecuador: 502

El Salvador: 328

Colombia: 266

Honduras: 237

México: 224

Brasil: 198

República Dominicana: 171

Panamá: 156

Costa Rica: 143

Guatemala: 142

Perú: 132

Paraguay: 103

Chile: 91

Uruguay: 70 ¿Qué es el riesgo país y cómo se mide? El riesgo país es un indicador que se mide a través del EMBI, elaborado por JPMorgan Chase, y refleja la percepción de los mercados financieros respecto de la capacidad de un país para cumplir con el pago de su deuda. Mide cuánto más deben pagar los gobiernos —en intereses— para financiarse respecto de la tasa de Estados Unidos. El EMBI compara el rendimiento de los bonos soberanos de los países emergentes con el de los bonos del Tesoro estadounidense. Para ello se basa en la cotización de los bonos soberanos que cotizan en los mercados internacionales. Cuando los precios bajan, su rendimiento sube. Cuando aumentan, bajan.