El curioso elogio de Federico Stuzenegger a los argentinos que gastan dólares en el exterior: "Son héroes de la producción"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que el turismo internacional incentiva la competitividad de los sectores productivos. También negó que genere "fuga" de divisas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, negó que los viajes al exterior presionen sobre la balanza de pagos.

En la antesala del inicio de la temporada de verano, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , definió como “héroes de la producción” a los argentinos que vacacionan fuera del país ya que, según dijo, incentivan la competitividad de los sectores productivos.

En un mensaje realizado a través de la red social “X”, el funcionario nacional se pronunció contra la creencia habitual acerca del gasto de dólares que los turistas realizan cuando viajan al exterior y el efecto negativo que eso produce en la economía al insumir los dólares que se requiere para producir.

“Los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción”, manifestó Sturzenegger luego de que el BCRA ajustase la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior . El cambio, implementado a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, modificó la manera en que las estadísticas muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.

Para el ministro nacional, espada desregulatoria del presidente Javier Milei, el turismo internacional no genera “fuga” de dólares , como argumentan economistas en tiempos de sequía de divisas, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar.

“El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco” , dijo Sturzenegger en su defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2006161570351702179&partner=&hide_thread=false LOS ARGENTINOS QUE VACACIONAN EN EL EXTERIOR SON LOS HÉROES DE LA PRODUCCIÓN. Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen… pic.twitter.com/13QMbsq7hW — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 31, 2025

El exjefe del BCRA durante el macrismo, otrora funcionario del gobierno de la Alianza en 2001, también explicó que cada importación demanda una exportación equivalente. Eso es porque las divisas necesarias para afrontar los consumos fuera del país surgen de la actividad exportadora.

“La importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”, continuó Sturzenegger, quien dijo que al aumentar los consumos en el exterior también crece la necesidad de divisas y se mantiene la competitividad del sector exportador, en Argentina particularmente vinculado al agro, la industria y los servicios.

El pronunciamiento del ministro apuntó luego a la visión tradicional que cuestiona el uso de dólares para el turismo. “Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés”, expresó.

El cambio de metodología del BCRA para calcular el gasto de turismo en el exterior

El cambio en el cálculo estadístico surgió tras un pedido de Scioli, quien lo celebró a través de sus redes sociales y le agradeció al presidente del BCRA, Santiago Bausili. “Nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser u$s13.350 millones con la vieja metodología, a u$s10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”, comunicó.

Según el secretario de Deportes y Ambiente, el saldo negativo también se redujo. Pasó “de -9.983 millones de USD con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de USD con la metodología nueva”. El recálculo oficial excluyó los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permitió mostrar un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielscioli/status/2006032608606532068&partner=&hide_thread=false Último momento



Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el “Consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios… — Daniel Scioli (@danielscioli) December 30, 2025

La defensa de Sturzenegger sobre el turismo internacional y los consumos en el exterior choca con el enfoque predominante en el debate público. Según el Ministro de Desregulación, la demanda de divisas de los argentinos veraneantes “es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”.

Señaló además que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.