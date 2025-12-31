Plazo fijo en el último día de 2025: cuánto gano si deposito $400.000 a 30 días + Seguir en









Esta herramienta es una opción segura para aquellos que buscan invertir sus pesos de manera previsible.

El resultado varía, según el canal elegido para invertir. Ámbito

Los últimos días del año son la oportunidad perfecta para aquellos que buscan invertir su dinero en alternativas conocidas y seguras, como lo es el Plazo Fijo. El mismo cuenta con la seguridad de otorgar resultados calculables desde el primer momento, lo que lo convierte en una opción confiable.

Dentro del sistema bancario, una inversión tradicional suele ser buscada por sus tasas vigentes y la posibilidad de que el inversor elija como llevarla a cabo. Según la modalidad que se elija, el rendimiento final varía, por lo que conviene revisar los distintos montos antes de decidir.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días

Al invertir un capital de $400.000 a 30 días, el resultado depende del canal elegido, ya que las entidades suelen ofrecer tasas diferenciadas según el canal elegido para la operación

Al invertir un capital de $400.000 a 30 días, el resultado depende del canal elegido, ya que las entidades suelen ofrecer tasas diferenciadas según el canal elegido para la operación

Si el depósito se realiza mediante sucursal, la Tasa Nominal Anual actual ronda el 20,50%. Mediante este medio, los intereses generados serán de $6.739,73, lo que acumularía un total acreditado de $406.739,73.

Pero, si el depósito se realiza mediante homebanking o sucursales virtuales, la TNA actual ronda el 23,50%. Es por eso que, mediante este medio, los intereses generados serán de $7.726,03 lo que acumularía un total acreditado de $407.726,03. Antes de realizar la inversión, es importante tener en cuenta que, durante los 30 días pactados, el dinero no queda disponible. Al cumplirse el plazo, la acreditación se realiza de forma automática junto con los intereses generados.

