En la misa de fin de año, el papa León XIV recordó a Francisco, se lamentó por las guerras y pidió por la paz

El pontífice mencionó a la muerte de Jorge Bergoglio como uno de los momentos más dolorosos del año. También pidió hacer "un honesto examen de conciencia" y "pedir perdón". Luego, a bordo del "Papamóvil", bendijo a numerosos niños y saludó a los fieles.

Durante la última audiencia general con los fieles, el papa León XIV lamentó este miércoles que el 2025 haya estado marcado por la “devastación” de la guerra y la muerte de su antecesor, Francisco. Advirtió también sobre las "estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos" que "envuelven al mundo" y pidió por "un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel".

“ El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes : algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”, destacó el sumo pontífice ante miles de fieles que se acercaron a la plaza de San Pedro, desafiando el frío, para escuchar sus palabras.

En esta última audiencia del año que termina, León XIV recordó también algunos momentos “dolorosos”, como el fallecimiento del “añorado” Francisco, quien pasó a la eternidad en abril. Además, hizo mención a “los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, en alusión a la guerra en Gaza y Ucrania.

“Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia ”, instó.

El pontífice recomendó meditar sobre lo obtenido de Dios en el último año y llamó a “hacer un honesto examen de conciencia, valorar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón por todos los momentos en los que no hemos sabido atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos ha confiado”.

También celebró la experiencia del Jubileo, que fuera iniciado por Francisco y que el propio León XIV se encargará de cerrar el próximo 6 de enero, para poner fin a un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo han pasado por Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.

“Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él”, apuntó.

Antes de la audiencia general, León XIV recorrió la plaza vaticana a bordo del “papamóvil”. Ante una multitud, bendijo a numerosos niños y saludó a los fieles, entre los que se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos llegados a Roma por el Jubileo.

El papa León XIV advirtió sobre quienes utilizan "discursos hipócritas" y buscan "conquistar" el mundo

El papa León XIV concluyó este miércoles el año en el que fue elegido. Eligió, para ello, un discurso de advertencia, de cara al nuevo que empieza, sobre los planes para “conquistar” el mundo a base de “estrategias armadas y revestidas de discursos hipócritas”.

“Hermanas y hermanos, en este tiempo nuestro sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel”, declaró en su homilía durante el rito de las Primeras Vísperas en la basílica de San Pedro.

También advirtió de que “otros designios, tanto hoy como en el pasado, envuelven al mundo”. “Son más bien estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos”, alertó.

La lectura durante el rito de la Carta de San Pablo a los Gálatas, en la que anuncia la plenitud del tiempo con el nacimiento del Hijo de Dios, inspiró al pontífice para atisbar un “designio grande y misterioso”, divino, que sustenta toda la historia humana.

“Dios ama esperar con el corazón de los pequeños, implicándolos en su designio de salvación. Cuanto más bello es el designio, tanto mayor es la esperanza. El mundo avanza así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor”, sostuvo.