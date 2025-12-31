Llevó a su país a una clasificación histórica y se enfrentará a Argentina en 2026: quién es el Messi jordano + Seguir en









La estrella del conjunto asiático es el jugador en el cual recaerá la esperanza de dar el batacazo de todo un país.

El jugador asiático consiguió mostrar un gran nivel en Europa y ahora buscará sorprender al mundo. Getty Images

Una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA está a la vuelta de la esquina. Este certamen se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y su sorteo ya se realizó. Uno de los grupos más esperados fue el de la Selección Argentina, último campeón del torneo más importante del fútbol.

El sorteo del Grupo J, donde cayó la Albiceleste, la emparejó con Argelia, Austria y Jordania, este último considerado el más débil de la zona. Pero las esperanzas de dar el batacazo para este combinado nacional recaen en Mousa Al-Tamari, apodado en su país como el “Messi jordano”.

Jordania 10 KARIM JAAFAR - AFP La estrella de los jordanos será la esperanza de todo un país. KARIM JAAFAR/AFP La historia de Mousa Al-Tamari, la figura de Jordania Este talentoso extremo derecho inició su carrera en el Shabab Al-Ordon de su país antes de dar el salto a Europa, más precisamente al fútbol de Chipre en 2018. Allí ganó su mote en comparación con el astro argentino, conquistando la Primera División y la Supercopa en 2019. Ese gran nivel le permitió dar el salto a Bélgica para defender la camiseta del OH Leuven.

Con un rendimiento que fue en aumento, pese a las pocas expectativas que lo rodeaban, logró convencer a una liga importante como la francesa de que estaba listo para competir. Primero jugó en el Montpellier y actualmente se consolidó en el Stade Rennes.

Esa madurez futbolística, que llevará a la primera Copa del Mundo para él y Jordania, permite soñar a todo un país. Es capitán y lleva la 10, por lo que es normal que sea considerado su mayor emblema, sobre quien recae el sueño de dar el golpe en un Mundial y sorprender al mundo del fútbol.

La reacción del futbolista al conocer a sus rivales para el Mundial 2026 Todo un país reaccionó de manera alegre ante la posibilidad de enfrentarse al mejor jugador de todos los tiempos en su primera participación mundialista. Ilusionados después del subcampeonato en la Copa Asia y la clasificación al Mundial, Al-Tamari no tardó en manifestar su entusiasmo al tener la oportunidad de medirse ante la Albiceleste. “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”, publicó en redes sociales. Así afrontarán su choque ante Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, el 27 de junio, con la ilusión de protagonizar el gran batacazo del torneo más importante del fútbol.

