Luis Caputo negó endeudamiento por el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

El ministro de Economía respondió a una publicación de una cuenta de tendencias de las redes sociales. "(Ustedes) festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo", cuestionó.

El ministro de Economía, Luis Caputo , cruzó este miércoles por redes sociales a los "kukitas" que cuestionaron el endeudamiento que suscribió el Gobierno nacional con bancos internacionales por u$s3.000 millones para cumplir con el pago de los vencimientos. "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit", dijo en respuesta a una publicación en "X".

Tal como anticipó Ámbito , el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta jornada haber concretado una nueva operación de financiamiento con entidades financieras en la antesala de un vencimiento por u$s4.300 millones en Bonares y Globales. La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038.

El anuncio fue replicado por diferentes medios, pero también tuvo fuerte eco en redes, donde la cuenta "Tendencias Mundiales" lo resumió como "MÁS DEUDA" en una publicación en la que afirmaron que "mientras todos se encuentran distraídos con la situación de Venezuela, Toto Caputo aprovechó para endeudar nuevamente al país con un préstamo de USD 3.000 millones".

"MÁS DEUDA" Porque mientras todos se encuentran distraídos con la situación de Venezuela, Toto Caputo aprovechó para endeudar nuevamente al país con un préstamo de USD 3.000 millones pic.twitter.com/NpM8SR4Wxe

El jefe del equipo económico del gobierno de Javier Milei eludió el golpe y contraatacó con un reposteo. "Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit" , respondió Caputo.

A continuación, afirmó que al Frente de Todos "se le caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia" que incluso "inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”" y "lo festejaban". "Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo!", retrucó. En cambio, según aseguró, la administración actual "terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones".

Respecto al financiamiento acordado con bancos extranjeros, Caputo reconoció que tomaron "3 mil millones, para cancelar 4,300 millones", pero explicó: "Cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando".

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de "financiamiento neto positivo", e incluso lo festejaban. Es decir,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 7, 2026

El BCRA firmó un nuevo REPO con bancos por u$s3.000 millones para blindar el pago de deuda

La transacción se realizó por el total del monto licitado, u$s3.000 millones, a un plazo de 372 días. El Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

Según detalló el BCRA, la licitación despertó un fuerte interés entre los bancos internacionales, que presentaron ofertas por u$s4.400 millones, un 50% por encima del monto originalmente buscado. Pese al nivel de demanda, la entidad decidió no ampliar el volumen adjudicado, en función de las proyecciones de acumulación de reservas para los próximos meses.

Desde el organismo destacaron que el resultado de la operación refleja una mejora en el acceso al financiamiento externo y se da en un contexto de caída del riesgo país, en línea con el proceso de ordenamiento macroeconómico y la normalización del mercado de crédito.

"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó el comunicado oficial.

De acuerdo al análisis de CEPEC, "Es mejor tasa que 2025 y 2024, lo que implica menor prima de riesgo, deuda más barata. Señal de confianza financiera, pero sigue siendo un roll de liquidez, no un flujo autónomo de la balanza de pagos".