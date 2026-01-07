Pago de deuda: expectativa en el mercado por un pronto anuncio del repo con bancos internacionales a horas del vencimiento + Seguir en









El Tesoro habría logrado reunir los dólares necesarios para afrontar vencimientos de deuda mediante financiamiento bancario y operaciones de Repo.

Sería inminente el anuncio de economía. Vecteezy

El Gobierno ya tiene asegurados los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de este viernes, por un monto cercano a los u$s4.200 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Tesoro alcanzó un acuerdo con un grupo de bancos para acceder a un préstamo directo, que se suma a los dólares obtenidos por distintas vías y a una operación de financiamiento tipo Repo con entidades financieras. De ese modo, se logró completar el monto requerido para cumplir con los pagos. Ámbito consultó por esta noticia, y Economía fue escueto: "cualquier anuncio que se haga será oficialmente".

En ese marco, las entidades financieras habían puesto a disposición un financiamiento potencial de hasta u$s7.000 millones, aunque el Gobierno tomaría finalmente alrededor de u$s1.600 millones, suficientes para cubrir los compromisos inmediatos.

En paralelo, durante el primer día hábil del año, el Gobierno envió a los bonistas el aviso formal de pago correspondiente a los títulos en moneda extranjera con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, tanto en dólares como en euros. Se trata de los bonos emitidos en agosto de 2020, tras la reestructuración de deuda llevada adelante por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, durante la gestión de Alberto Fernández.

BCRA Banco Central Las entidades financieras habían puesto a disposición un financiamiento potencial de hasta u$s7.000 millones Mariano Fuchila Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos u$s500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y del Banco Central, lo que atenúa el impacto sobre las reservas, dado que esos dólares permanecen dentro del sector público. Asimismo, el equipo económico confía en que una parte de los fondos que reciban los tenedores de bonos sea reinvertida en activos de deuda argentina.

De acuerdo con el último cálculo disponible del Banco Central, el Tesoro inició 2026 con un saldo de u$s1.970 millones. A ese monto aún debe sumarse el ingreso de u$s706 millones correspondientes a la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue, divisas que el Tesoro terminará de percibir a lo largo de esta semana. Qué es un REPO Un repo —o acuerdo de recompra— es una operación financiera de corto plazo que funciona como un préstamo garantizado: una entidad vende un activo con el compromiso de recomprarlo a futuro a un precio preestablecido. El BCRA realizó el año pasado dos operaciones de este tipo, por u$s1.000 millones en enero y u$s2.000 millones en junio, ambas con vencimiento en 2027 y con títulos Bopreal como colateral. Aún no está definido si la operación será encabezada por el Tesoro, por el Banco Central o mediante una estructura combinada. Esa definición se cerrará en los próximos días, aunque en cualquier caso implicará asumir un nuevo compromiso en dólares.

Temas Deuda

repo

Bancos