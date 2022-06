El consumo de carne de cerdo está en nivel récord

… que, mientras sigue la seca y se pronostica una nueva ola de frío (hasta en el Alto Valle falta agua en los cauces y en los diques), se amplían las restricciones para el abastecimiento de gas oil que en algunas localidades ya supera los $217/220 por litro, mientras ya llegan a 20 las provincias con problemas de distinto tenor. A partir de eso, y mientras se discute cuando llegaría al país el millón de litros comprados en el exterior (se calcula que no antes de agosto) de los dos millones requeridos, las autoridades decidieron, finalmente, aumentar el porcentaje de corte con etanol en las naftas a 12,5%, desde el 5% actual (+50% y otros 5 puntos). La cartera de Economía señaló que “el incremento transitorio en el corte de biodiesel puede garantizar un rápido abastecimiento incremental y generar un ahorro de divisas para la economía”, en un contexto en el que el país “hoy posee capacidad instalada de producción de biodiesel que excede el corte obligatorio”. Sin embargo, la decisión adoptada solo por “dos meses”, no alcanzaría para cubrir los requerimientos totales de la demanda interna. También fue muy comentado el nuevo rechazo al planteo contra las retenciones, de tres rurales cordobesas. La Cámara Federal de Córdoba ratificó el rechazo al amparo por la inconstitucionalidad de las retenciones, que en una primera instancia había denegado el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del doctor Carlos Ochoa. La medida, sin embargo, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la legitimidad de la representatividad de las entidades rurales, algo ya había sido adelantado por algunos especialistas en el tema, como Juan Pedro Merbilháa.