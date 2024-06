Celulares y electrónica: principal variable de ajuste en el consumo de los argentinos, que impacta en empleo

Según un indicador construido por una reconocida consultora, el salario real se desplomó un 12% entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 como consecuencia de la aceleración de la inflación provocada por la devaluación de diciembre, la cual no fue acompañada por un incremento similar en los ingresos de los trabajadores.

Esta pérdida de poder adquisitivo se verificó en todos los indicadores disponibles vinculados al consumo. Para marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que las ventas de los supermercados cayeron un 9,3% anual en términos reales y las de los autoservicios mayoristas se contrajeron 10,7%, mientras que la facturación de los shoppings se desplomó 11,3%. Asimismo, recientemente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicó una contracción del 7,3% en las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) durante mayo.

En el mismo sentido, el INDEC informó que en el primer trimestre del año las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar tuvieron una fuerte contracción real. Entre los principales productos del rubro, la venta de celulares fue la más afectada al mostrar un derrumbe del 50% medida en cantidades. Detrás, le siguieron heladeras, televisores, lavarropas y aires acondicionados, con reducciones de entre 37% y 45%.

Estas cifras demuestran cuáles son los principales consumos que recorta la gente en un contexto como el actual, que sumerge al país en su peor crisis económica desde 2002. "Me parece que el impacto en este rubro en particular se da porque frente a la retracción del poder adquisitivo, la gente prioriza básicamente destinar sus recursos a pagar los servicios, a comer, a vestirse y a la educación. Desde esa óptica, los productos electrónicos no dejan de ser secundarios", sostuvo en diálogo con Ámbito el economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

En una línea similar, el analista de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que se trata de productos con un "alto ticket promedio" y que, ante la corrección de precios relativos llevados a cabo por el Gobierno, "hubo una mayor derivación del consumo de las familias hacia otras necesidades".

La baja del consumo arrastra la producción y las importaciones

Como parte del círculo vicioso de la recesión, la mencionada baja en la demanda interna viene teniendo un notorio impacto en los niveles de producción industrial y actividad económica.

En cuanto a la producción, la fabricación de aparatos de uso doméstico presentó una caída interanual de 40,9% en abril, debido principalmente a una menor fabricación de heladeras, lavarropas, cocinas, calefactores y estufas, y termotanques. Con una dinámica similar, la producción de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones y de componentes electrónicos exhibió una baja de 55,7% que respondió principalmente a un menor nivel de fabricación de celulares.

Según fuentes consultadas por INDEC, la crisis responde tanto al menor consumo como a inconvenientes en la adquisición de de insumos importados. Las importaciones de productos de electrónica fueron de las que más explicaron el menor nivel de compras al exterior en lo que va de 2024, junto a las de energía. Los números oficiales reflejan un desplome de casi 80% en las compras al exterior de partes de celulares durante el primer cuatrimestre, equivalente a una merma de más de u$s7.000 millones respecto del mismo período de 2023.

Tierra del Fuego, la principal provincia afectada por la crisis de la industria electrónica

Vale recordar que la la mayor parte de la industria electrónica está localizada en Tierra del Fuego. En marzo, dicha provincia fue la tercera más afectada por el aumento del desempleo, al arrojar una reducción anual del 10,5% en la cantidad de trabajadores asalariados registrados, valor solo superado por Formosa y La Rioja.

Qué se espera para la industria en los próximos meses

Hacia adelante, las proyecciones no descartan que pueda haber un repunte del consumo en este sector tan castigadp, dada la magnitud de la caída que se vio hasta ahora y también por algunas iniciativas que apunten a recuperarlo. "El programa Cuota Simple, que financia alguno de estos productos a 12 cuotas y con una tasa del 50%, muy por debajo de la inflación, puede ser una buena alternativa para oxigenar el bolsillo de los argentinos", expresó Di Pace.

El especialista destacó que probablemente comience a verse un repunte ya el sector está dedicando esfuerzos a generar ventas a través de promociones, ofertas y descuentos. "Por ejemplo, para el Día del Padre es la primera fecha comercial para la que se están promoviendo fuertemente este tipo de acciones y nosotros lo tenemos entre el tercer y cuarto rubro más demandado", acotó.

Hace pocas semanas, representantes de Samsung dijeron a este medio que desde la empresa esperan un repunte de la demanda en el segundo semestre a raíz de la desaceleración de la inflación y la baja de tasas de interés, un factor que podría apuntalar el financiamiento. La firma de capitales coreanos lanzó a fin de mayo la serie de celulares Galaxy S24 y actualmente está ofreciendo el Plan Canje, que consiste en la entrega de un dispositivo usado como parte de pago de un nuevo teléfono, con descuentos considerables.

"Tenemos buenas perspectivas dentro de la empresa para lo que resta del año, siempre teniendo en cuenta que se mantengan ordenadas las variables macroeconómicas. De cualquier manera Samsung hace muchos años que hace negocios en la Argentina y sabemos adaptarnos a los diferentes escenarios”, proyectaron desde la compañía.