Celulosa completó el canje de su deuda

En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores, Celulosa detalló: “Por la presente se informa que el remanente en circulación de las ON Clase 10, que asciende a u$s2 millones, representativo del 3,40% del valor nominal de dichas ON Clase 10, será cancelado íntegramente con el producido de la colocación de las obligaciones negociables clase 15 de la Sociedad, las cuales fueron subastadas y adjudicadas en el día de la fecha”. La compañía había abierto un canje voluntario las ON Clase 10, que alcanzó un 91,77% de adhesión, pero se declaró en default al no poder pagar la deuda con quienes no ingresaron a la operatoria, con vencimiento el 5 de diciembre.