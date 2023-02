Cerveza artesanal: radiografía del sector que depende de una materia prima que está en falta

En el medio de esas dos grandes empresas, buscan hacerse un lugar las cervezas artesanales. La mayor cantidad de fábricas se ubican en la Provincia de Buenos Aires (45%) y el segundo y tercer lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos Aires con un 8% y Córdoba con un 6%. El resto se distribuye en todo el país, sobre todo en la Patagonia. Más de 320 fábricas de cerveza artesanal generan más de 2.000 puestos de trabajo. La mayoría son pymes familiares donde solo un 4% de las fábricas tiene más de 30 empleados.

Las empresas que están entro de la Cámara, más de 132, solamente el 5% de ellas tienen exportaciones a diferentes países como China, EEUU y Europa. "Si bien esas exportaciones no se han incrementado en el último período pero se han mantenido", comentó Juan Manuel González Insfrán, Presidente de la CCAA en diálogo con Ámbito. En la mayor parte de los casos, no están interesados en exportar por al menos tres razones: 1) falta de capacidad para producir en mayores volúmenes 2) dificultades en el sistema de exportación 3) problemas en la distribución y el control de calidad ya que las cervezas necesitan una adecuada refrigeración y cuidado en relación al oxígeno. En la mayor parte de los casos, las cervecerías artesanales abastecen a un mercado interno cada vez más demandante.

Según un relevamiento de Ámbito por tres fábricas de cerveza artesanal en Bariloche - Berlina, Wesley y Patagonia Bariloche-, producen desde 24.000 a 100.000 litros por mes. En el caso de Berlina, tiene la capacidad para exportar 10.000 litros.

Lúpulo: una materia prima vital, en falta

Cualquier cerveza se elabora con al menos cuatro ingredientes básicos: agua, levadura, malta y lúpulo. Este último es una materia prima indispensable para la elaboración, pese a que representa un porcentaje pequeño en relación con los otros componentes. ¿Pero cuál es la particularidad? el lúpulo es importante para los cerveceros ya que es lo que ayuda a distinguir las cervezas y encontrar nuevos sabores y variedades. En particular, los productos IPA que conocemos habitualmente depende de alternativas de lúpulos que no se fabrican en Argentina sino en el exterior. El sector está afrontando un momento complejo debido no sólo a faltantes de lúpulo sino que los proveedores rehúyen de las alternativas de pago que proponen las cervecerías por las trabas al acceso de dólares.

"Argentina produce algunas variedades de lúpulo y logra una cosecha de 300 toneladas al año. En el segmento cervecero, se consume 700 toneladas al año, esto ha ido en aumento año a año. Esto es por el gran laburo que vienen realizando las pymes en presentar estilos con una mayor presencia de lúpulo que genera también nuevas aperturas de nicho de mercado", comentó Insfrán.

hop-vines-gad9cc5b68_1280.jpg

Berlina, una de las fábricas cerveceras más conocidas en Bariloche importa lúpulo de China, Alemania, Bélgica e Inglaterra para lograr sus variedades. Esta planta cuesta alrededor de u$s12 a u$s30 el kilo. “Está muy difícil importar insumo, hay un sólo productor que puede importar en enero, las industriales importan lo que quieren. Hay faltantes, eso es oferta y demanda y sube el precio, está difícil", expresó Guido Ferrari, uno de los brothers de Berlina en diálogo con Ámbito.

Otras cervecerías, como por ejemplo el caso de Patagonia, utilizan lúpulo de Río Negro y El Bolsón. Sin embargo esta alternativa no es suficiente ante el crecimiento de la demanda por faltantes del lúpulo importado.

"No viene lupulo de EE.UU, tenés que empezar a hacer con lo que ya tenés sin cambiar la cerveza. Es muy difícil, más ahora que no te dan dólares. Este año se puso complicado", expresó uno de los Wesley de Cervecería Wesley en consulta con Ámbito. "Te tenés que adaptar y usar mucho el ingenio. Las industriales son las que concentran en el mercado y nosotros empezamos a meternos en la grieta".

En la mayoría de las consultas, los productores cerveceros aseguran que tal como sucedió en otras industrias, el nuevo sistema SIRA, que sustituyó al SIMI, provocó demoras en la aprobación para importar lo que, en muchos casos, los obligó o a no producir en cantidad las cervezas que requieren mayor lúpulo o a buscar alternativas para no frenar la producción.

Importaciones: ya hay listas con sobreprecios

Según un reciente informe de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, el 40% de los cerveceros considera que hay faltante total en el mercado, mientras que el 30% considera que hay algo de falta. Sin embargo, más el 58% considera que hay una falta total de lúpulo. Con la malta sin embargo, el 40% considera que hay algo de falta. En cuanto a las botellas, más del 40% opina que hay falta parcial en el mercado.

"Un costo extra que tienen las cervecerías es la propia botella. Hay faltantes de vidrio, en un mercado con tres oferentes "que ponen su propio precio", expresaron desde Wesley. Esta situación obliga a muchas pymes a importar el vidrio para evitar maniobras especulativas.

De acuerdo a la CCAA, el tratamiento del SIRA "no ha sido del todo beneficioso desde su momento de implementación hasta la fecha, el 98% de las empresas no importa por su propia cuenta, han visto reducido su stock y han visto empeorado el sistema de pagos que se ha tenido que realizar una vez aprobado las SIRA. Ya están apareciendo listas de los proveedores que traen lúpulo con aumentos de hasta el 30% en dólares. Esto claro está hace que el stock disponible que tienen estos distribuidores está llegando a su fin y hay que volver a reponer con la mayor velocidad posible", comentaron.

WhatsApp Image 2023-02-19 at 3.24.02 PM.jpeg

Cerveza artesanal: ¿puede haber aumento de precios?

Las cervecerías de producción artesanal fabrican sus variedades con hasta 8 gramos por litro de lúpulo. Según afirmó Insfrán, la variedad IPA que es la que lleva la mayor concentración de lúpulo y es la más consumida por los argentinos puede "llegar a desaparecer o estar para un segmento muy exclusivo". Además, no descartó un incremento de precios por la diferenciación de los valores.

"El traslado a precio del producto es realmente muy complicado para las pymes. Trasladar estos precios a un supermercado que no puede aumentar más de un 3% y a una mediana empresa, cuesta mucho colocar el producto cuando realizamos estos productos".

Franco Lapenna, Presidente de la Cámara de Cerveceros de Bariloche se observa un cambio en el comportamiento de consumo: "desde el post pandemia cayó mucho el consumo lógicamente también de que la gente está más apretada con el tema inflación, no tiene las posibilidades de antes de consumir lo mismo que consumía en una salida. Se está cuidando un poco el bolsillo. Se está vendiendo cervezas en más lugares pero mucha menos cantidad".

En este contexto, Insfrán reveló la importante competencia que hay entre el sector de las cervezas artesanales con las industriales: "las multinacionales también entran en el segmento generando dumping, colocando su equipamiento con marcas premium en locales gastronómicos. Esto cada vez genera menos posibilidad de acceder al mercado. Cuando una empresa cervecera cierra, esto no lo ocupa otro cervecero artesanal, lo ocupa empresas que pertenecen a grandes grupos. Estamos yendo hacia un escenario bastante complicado para los productores cerveceros", concluyó.

Esta semana, los cerveceros artesanales se reunirán con la Secretaría de Comercio para plantear y buscar una solución a la problemática de las importaciones.