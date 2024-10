Chau AFIP: quejas de contadores por un anuncio hecho en medio de los principales vencimientos

No había peor momento, consideran, para generar un conflicto gremial, con un anuncio muy importante sobre cambio de estructuras y despido de 3100 empleados, con recortes de salarios. En principio, los apagones informáticos que van a llevar adelante los empleados de la AFIP no afectará a los trámites digitales, según le transmitieron desde el organismo a los consejos profesionales.

“Desde AFIP nos dijeron que no va a afectar a los servicios para que llevemos tranquilidad”, dijo a Ámbito la titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Russo.

Efecto del cambio de AFIP para los usuarios

Russo recordó que casi todos los trámites que se llevan a cabo ante la AFIP se hacen de manera digital, de manera que no tendría que haber problemas.

La titular del Consejo Profesional de CABA dijo que en rigor el apagón que van a llevar adelante los empleados “consiste en que no se van va conectar al sistema”. De ese modo, si hay un problema informático durante la protesta, entonces sí habrá una afectación. Tampoco habrá actividades en trámites presenciales.

“Como los trámites presenciales se hacen con turno previo, tal vez el contribuyente tenga que reprogramar”, dijo Russo, quien por otro lado, recordó que “problemas con el sistema informático de la AFIP siempre hubo”.

La preocupación para los contadores por esos días tiene que ver con el vencimiento de varios trámites. Hay una acumulación muy importante en el caso de la moratoria, Bienes Personales, blanqueo e Impuesto a las Ganancias.

Vicente Lourenzo, asesor tributario de pequeñas y medianas empresas, dijo a Ámbito que, por ahora, la medida no debería afectar porque los trámites son todos virtuales

“Pero genera preocupación en un momento en el que caen los principales vencimientos del año en materia impositiva”, sintentizó Lourenzo. El contador comentó que le pidió a lo empleados de su estudio que resuelvan todos los trámites pendientes esta semana. “No se puede correr riesgo con la suerte de un cliente”, explicó.

El profesional criticó el manejo político sobre el anuncio realizado por el gobierno.”La comunicación oficial existe pero no hay decreto, no hay nada. Se anuncia en forma muy anticipada y no es lógico hacerlo en medio de los principales vencimientos del año”, precisó el contador. Sobre todo, dijo que se genera un mal clima con los empleados del AFIP anunciando un despido de personal cuando se requiere en estos días de la máxima disposición de ellos para resolver potenciales inconvenientes.

