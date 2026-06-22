Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 22 de junio + Agregar ámbito en









Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores rendimientos para quienes eligen operar de forma online.

Los bancos actualizaron las TNA para colocaciones online. Ámbito

En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin exponerse a grandes riesgos.

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Desde que los bancos tienen libertad para definir las tasas de interés que ofrecen a sus clientes, las diferencias entre entidades pueden ser significativas. Por ese motivo, quienes evalúan realizar una colocación a 30 días suelen comparar los rendimientos disponibles antes de tomar una decisión. A continuación, conocé los detalles.

Plazo Fijo Plata

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 22 de junio De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Galicia : 15%

: 15% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Santander : 14,5%

: 14,5% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Macro : 18,5%

: 18,5% ICBC : 17,2%

: 17,2% Banco Ciudad : 17%

: 17% Banco Patagonia : 16%

: 16% Banco Credicoop: 17,5%

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