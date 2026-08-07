China redobló la presión sobre EEUU por Argentina y lanzó una dura advertencia: "¿Libertad o hegemonía?"

La Embajada china cuestionó nuevamente las presiones de Washington sobre empresas argentinas vinculadas con Huawei y sostuvo que exagerar el concepto de seguridad nacional “no convierte las mentiras en realidad”. Beijing defendió el derecho de Argentina a decidir con quién establece acuerdos comerciales y advirtió sobre el impacto de bloquear licitaciones.

La Embajada de China en Buenos Aires volvió a cuestionar las presiones de Estados Unidos sobre empresas argentinas vinculadas con Huawei.

La disputa entre Estados Unidos y China por la cooperación tecnológica en Argentina sumó este viernes un nuevo capítulo . La Embajada de China en Buenos Aires volvió a cuestionar las acciones de Washington y defendió el derecho del país a definir de manera soberana con qué empresas y proveedores establece acuerdos.

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A través de un nuevo pronunciamiento, la representación diplomática china sostuvo que las acusaciones vinculadas con la seguridad nacional no justifican la intervención sobre decisiones comerciales de terceros países y volvió a apuntar contra la política de Estados Unidos hacia empresas chinas.

“Reza un proverbio chino que dice: Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos”, señaló la Embajada al comienzo de su declaración.

En ese sentido, Beijing cuestionó lo que consideró una utilización excesiva del concepto de seguridad nacional. “El hecho de exagerar y generalizar deliberadamente el concepto de seguridad nacional no convierte las mentiras en realidad” , sostuvo.

La representación diplomática puso el eje en la capacidad de Argentina para definir sus propios acuerdos comerciales y tecnológicos. “Argentina, como Estado soberano, tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros”, afirmó la Embajada.

El mensaje se conoce luego de la controversia generada por las advertencias de la Embajada de Estados Unidos a directivos de una empresa argentina que mantiene vínculos comerciales con Huawei, en el marco de la estrategia de Washington para limitar la expansión internacional de la compañía china y ante el argumento de que representa un potencial riesgo para la seguridad de las redes de telecomunicaciones.

En ese contexto, China también cuestionó específicamente el uso de medidas migratorias como mecanismo de presión. “Mucho menos” corresponde que terceros países “le ‘ayuden’ revocando visados”, señaló el comunicado, en referencia a las advertencias formuladas por la representación estadounidense a personas vinculadas con la firma argentina.

El nuevo pronunciamiento de Beijing se suma así al cruce diplomático iniciado esta semana y vuelve a poner el foco en la disputa entre ambas potencias por la presencia tecnológica china en Argentina.

El cuestionamiento a las licitaciones

La Embajada china también introdujo un nuevo elemento en su planteo: la realización de licitaciones bajo reglas de competencia de mercado.

“Si se llega incluso a anular una licitación normal, celebrada por las empresas con arreglo a los principios de la competencia de mercado y las normas económicas y comerciales internacionales”, sostuvo, “eso bastará para que el mundo se plantee: ¿queremos libertad o queremos hegemonía y política de fuerza?”.

Con esa definición, Beijing volvió a presentar la disputa como una confrontación entre las reglas del libre mercado y las presiones geopolíticas de las grandes potencias.

El nuevo pronunciamiento profundiza así el cruce diplomático iniciado esta semana, después de que China acusara a Estados Unidos de intentar impedir la cooperación entre empresas argentinas y Huawei.

En aquella primera declaración, la Embajada china calificó las acciones estadounidenses como una expresión de “arrogancia y prejuicios” y sostuvo que constituían una “grave falta de respeto” hacia la soberanía de otros países.

También acusó a Washington de una postura “hipócrita” por defender públicamente la democracia y la libertad mientras, según Beijing, intenta impedir que una empresa extranjera opere con normalidad en un tercer país.