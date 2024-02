Chubut: estiman cuánto podrían soportar las refinerías un recorte de petróleo

“Es una cuenca productiva de primera magnitud, por debajo de la neuquina. Abastece el 30% de la producción de petróleo de la Argentina y un 9% de la producción de gas ”, señala Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y presidente del IAE Mosconi.

Es por eso que Lapeña afirma que la incautación de petróleo “produciría efectos muy negativos en el funcionamiento de la economía, un perjuicio importantísimo para los consumidores de todo el país y en las exportaciones comprometidas, que serían interrumpidas”. Así, en cuestión de días, podrían avizorarse “colas en surtidores y escasez”, anticipa.

La misma línea sostiene Nicolás Gadano, economista especialista en hidrocarburos. Entiende que, de bloquearse la salida de crudo desde Chubut, “el sistema tiene los stocks para aguantar”, pero dependerá de si se trata de un “simulacro” o bien una medida tomada en el tiempo, lo que “afectaría en cuestión de días la producción de naftas en las refinerías argentinas”.

A su vez, advierte que el Estado provincial no solo afectaría contratos, sino también dañaría los yacimientos donde solo se extrae petróleo convencional. Por eso mismo Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, señala que estas formaciones “no se pueden cerrar y abrir fácilmente”, al tiempo que el Escalante, el petróleo extraído de Chubut, sirve para procesar el Medanito, aquel que se extrae de la Cuenca Neuquina.

“Sin el crudo de Chubut, las refinerías sufren. Esta situación podría soportarse aproximadamente un mes”, estima el especialista. Sin embargo, el tiempo podría variar en caso de que la demanda se incremente -profecía autocumplida-, las refinerías o el propio Gobierno importen combustible o bien restrinjan exportaciones. La baja del consumo, producto de la incipiente recesión, también podría ayudar a morigerar el impacto.

Efecto en el mercado de la interrupción del suministro de petróleo

Ignacio Barousse, ex funcionario de la Secretaría de Energía, detalló con números esta estimación: “Argentina tiene en promedio aproximadamente 15 días de existencia de petróleo crudo (en yacimientos, refinerías y plantas de almacenaje) y otros 25 días de productos terminados (naftas y gasoil)”, explicó en el medio Surtidores.

No obstante, si la medida no adquiere volumen regional, y el corte total no dura más que entre 5 y 8 días, para el especialista en hidrocarburos Eduardo Fernández, el mayor efecto en el mercado “sería psicológico”. “Tengamos en cuenta que existen stocks de crudo en áreas de producción, tanques y ductos del midstream y en tanques de las refinerías; además de los productos terminados en refinerías y en plantas de distribución de las distintas empresas”, aclara.

De momento, solo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó para este miércoles la interrupción de la producción de petróleo por 24 horas, en apoyo a Torres. ”Se trata de una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, sentenció, antes de que se conociera el fallo de la justicia federal de Chubut. Igualmente, la provincia solo representa el 0,6% en la producción del hidrocarburo.

Para Gerardo Rabinovich, ingeniero del IAE Mosconi, la pérdida del crudo de Chubut tampoco implica un “desabastecimiento total”, pero sí puede generar graves dificultades en la cadena petrolera, restricciones de abastecimiento y transporte de carga. La pregunta que engloba a los entrevistados es qué actor sufre la mayor pérdida económica: si el mercado de combustibles por la escasez o las provincias por falta de ingresos mediante regalías.