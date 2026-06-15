Juicio por la muerte de Diego Maradona: Mariano Perroni retoma su declaración y suman nuevos testimonios + Agregar ámbito en









El jefe de enfermeros volverá a declarar en San Isidro mientras tres acompañantes terapéuticos aportarán su versión sobre la internación del exfutbolista.

Se suman nuevos testimonios en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva jornada clave en los Tribunales de San Isidro, con la continuidad del testimonio de Mariano Perroni, uno de los acusados por homicidio simple con dolo eventual.

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El jefe de enfermeros ya había comenzado su declaración días atrás, donde se declaró inocente, se quebró ante los jueces y aseguró: “Nunca formé parte de ningún plan criminal para matar a Maradona”. Su defensa, encabezada por Miguel Ángel Pierri, confirmó que continuará respondiendo preguntas durante la audiencia.

Testimonios clave sobre la internación En la misma jornada también declararán los acompañantes terapéuticos Carlos Cottaro, Alfredo Cottaro y Carlos Roberto Bacchini, quienes estuvieron vinculados al seguimiento del paciente tras su operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Los profesionales participaron tanto en el período de internación como en la etapa domiciliaria en el country San Andrés, en Benavídez, donde el exfutbolista permanecía bajo cuidados médicos hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Juicio Diego Maradona En la misma jornada también declararán los acompañantes terapéuticos Carlos Cottaro, Alfredo Cottaro y Carlos Roberto Bacchini, quienes estuvieron vinculados al seguimiento del paciente tras su operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. ABC7

El proceso busca determinar las responsabilidades de los siete imputados, entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y otros integrantes del equipo médico. En paralelo, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados en una causa que aún presenta demoras.