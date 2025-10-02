Ciudad firmó acuerdo con Nación y se adhirió al Monotributo Unificado







El titular de AGIP, Germán Krivocapich, y su par de ARCA, Juan Pazo, estamparon la firma a la incorporación de la Capital al sistema unificado. Los cambios entrarán en vigencia en 2026.

Germán Krivocapich, titular de AGIP, junto a su par de ARCA, Juan Pazo.

La Ciudad de Buenos Aires selló su incorporación este jueves al Monotributo Unificado Nacional, una medida que, según afirmaron desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), beneficiará a más de 200.000 contribuyentes porteños con un pago mensual único y menos gestiones administrativas.

La iniciativa se formalizó mediante un acuerdo entre el titular de AGIP, Germán Krivocapich, y el titular de ARCA, Juan Pazo, y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Quienes tributen en el Régimen Simplificado de IIBB realizarán una sola recategorización y un pago integrados a través de ARCA. Además, los nuevos inscriptos harán un único trámite de alta.

El ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo, aseguró que se trata de una "simplificación de trámites" que tendrá un beneficio directo para más de 200.000 contribuyentes porteños.

"Gracias a un trabajo en conjunto entre AGIP y ARCA se logró unificar el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA con el Monotributo nacional", explicó. Dicha medida permitirá que los contribuyentes "realicen menos trámites y gestiones administrativas" abonando "un único pago mensual a través de ARCA".

La iniciativa se enmarca en el paquete de alivio fiscal anunciado por Jorge Macri junto a otras acciones como la exención de ABL para jubilados y la devolución de los saldos a favor de IIBB en apenas 48 horas", añadió Arengo. "Con esta medida, buscamos facilitar la gestión de los contribuyentes, simplificando sus trámites y logrando un cambio real en su día a día", señalaron desde AGIP.

Temas Ciudad

ARCA

AGIP