La Ciudad de Buenos Aires selló su incorporación este jueves al Monotributo Unificado Nacional, una medida que, según afirmaron desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), beneficiará a más de 200.000 contribuyentes porteños con un pago mensual único y menos gestiones administrativas.
Ciudad firmó acuerdo con Nación y se adhirió al Monotributo Unificado
El titular de AGIP, Germán Krivocapich, y su par de ARCA, Juan Pazo, estamparon la firma a la incorporación de la Capital al sistema unificado. Los cambios entrarán en vigencia en 2026.
La iniciativa se formalizó mediante un acuerdo entre el titular de AGIP, Germán Krivocapich, y el titular de ARCA, Juan Pazo, y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Quienes tributen en el Régimen Simplificado de IIBB realizarán una sola recategorización y un pago integrados a través de ARCA. Además, los nuevos inscriptos harán un único trámite de alta.
El ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo, aseguró que se trata de una "simplificación de trámites" que tendrá un beneficio directo para más de 200.000 contribuyentes porteños.
"Gracias a un trabajo en conjunto entre AGIP y ARCA se logró unificar el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA con el Monotributo nacional", explicó. Dicha medida permitirá que los contribuyentes "realicen menos trámites y gestiones administrativas" abonando "un único pago mensual a través de ARCA".
La iniciativa se enmarca en el paquete de alivio fiscal anunciado por Jorge Macri junto a otras acciones como la exención de ABL para jubilados y la devolución de los saldos a favor de IIBB en apenas 48 horas", añadió Arengo.
"Con esta medida, buscamos facilitar la gestión de los contribuyentes, simplificando sus trámites y logrando un cambio real en su día a día", señalaron desde AGIP.
