Mercado energético regional en Sudamérica: Uruguay será sede de una reunión clave del MERCOSUR

OLACDE y CAF presentarán el 24 y 25 de noviembre los resultados del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile. La agenda incluye propuestas para optimizar el uso de gasoductos e interconexiones eléctricas, reducir costos y promover nuevas inversiones.

El intercambio entre autoridades y empresas buscará, de esta manera, identificar medidas concretas que permitan avanzar desde los estudios de integración hacia mecanismos operativos y comerciales que faciliten el intercambio regional de gas y electricidad.

La integración energética de Sudamérica volverá a ocupar un lugar central en la agenda regional. Los días 24 y 25 de noviembre, Montevideo será sede de una serie de reuniones de autoridades, organismos internacionales y empresas del sector para avanzar en la construcción de un mercado energético regional, con foco en el aprovechamiento de la infraestructura existente, la coordinación de los sistemas de gas y electricidad y el desarrollo de nuevas inversiones.

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, realizarán el encuentro “Hacia un mercado energético regional” , en el marco del cierre del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile . Las jornadas tendrán lugar en la sede de CAF en Uruguay e incluirán la presentación de los resultados de la séptima y última fase del estudio, dedicada a la optimización conjunta de los sistemas de gas y electricidad.

El trabajo busca identificar oportunidades para profundizar los intercambios energéticos entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay , a partir de una mayor coordinación de sus sistemas. La iniciativa apunta a determinar cómo aprovechar mejor los gasoductos y las interconexiones eléctricas disponibles, qué ampliaciones de infraestructura podrían generar mayores beneficios y cuáles son los obstáculos que todavía limitan el comercio regional de energía.

La última fase del proyecto analiza de manera conjunta la disponibilidad de gas natural, la generación eléctrica y los intercambios entre países , con el objetivo de evaluar distintos escenarios de demanda y disponibilidad hidroeléctrica. También examina el impacto que tendría una mayor coordinación regional sobre los costos de abastecimiento, la seguridad del suministro y el aprovechamiento de la generación renovable.

Proyecto Regional de Integración Gasífera Mercosur y Chile OLACDE y CAF. Actualmente, la integración gasífera de América del Sur se sostiene sobre una red de 13 gasoductos internacionales bilaterales.

La propuesta adquiere relevancia en un escenario en el que los países del Cono Sur buscan complementar sus recursos y capacidades energéticas. Argentina cuenta con el potencial de producción de gas de Vaca Muerta y trabaja en ampliar su capacidad de transporte y exportación, mientras que la región dispone de infraestructura de interconexión y mercados eléctricos que podrían permitir un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Gas, electricidad e infraestructura: la agenda de trabajo

El martes 24 de noviembre comenzarán las sesiones con las autoridades energéticas nacionales que participan del proyecto. Durante esa primera instancia se analizarán los resultados de la Fase VII y las conclusiones generales del trabajo de integración desarrollado entre los países.

Posteriormente, se realizará un diálogo sectorial con representantes de toda la cadena energética: productores, transportistas, distribuidores y comercializadores de gas natural, además de generadores, transmisores y comercializadores de electricidad. También participarán como observadores los puntos focales nacionales, representantes de las cancillerías y autoridades de los entes reguladores.

Uno de los objetivos centrales será recoger propuestas para superar las barreras que dificultan los intercambios de energía entre los países. La discusión abarcará aspectos regulatorios, comerciales, aduaneros y técnicos, además de las condiciones necesarias para aprovechar la infraestructura existente y generar incentivos para nuevas inversiones.

El intercambio entre autoridades y empresas buscará, de esta manera, identificar medidas concretas que permitan avanzar desde los estudios de integración hacia mecanismos operativos y comerciales que faciliten el intercambio regional de gas y electricidad.

El MERCOSUR y Chile definirán los próximos pasos

La agenda continuará el miércoles 25 de noviembre, cuando los resultados del proyecto y los aportes del diálogo sectorial sean presentados ante el Subgrupo de Trabajo N.º 9 Energía del MERCOSUR, con participación de representantes de las cancillerías y los entes reguladores.

Posteriormente, el tema llegará a la Reunión Ministerial de Energía del MERCOSUR. En ambas instancias se abordarán los próximos pasos para dar continuidad a la agenda de integración energética, en reuniones impulsadas por la presidencia pro tempore de Uruguay.

El objetivo será avanzar en una hoja de ruta que permita profundizar la coordinación entre los países, mejorar las condiciones para el comercio energético y generar un marco de cooperación que facilite el desarrollo de proyectos de infraestructura regional.

Encuentro abierto: tres paneles sobre el futuro energético regional

Como cierre de las jornadas, OLACDE y CAF, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y la Presidencia Pro Tempore uruguaya del MERCOSUR, convocarán al encuentro público “Hacia un mercado energético regional”, el miércoles 25 de noviembre a las 15.

La actividad contará con la participación de ministros y autoridades energéticas del MERCOSUR y Chile, representantes de organismos regionales e internacionales y empresas vinculadas a los sectores de gas y electricidad.

Luego de la apertura institucional a cargo de OLACDE, CAF y el Gobierno de Uruguay, se desarrollarán tres paneles: “Hacia un mercado regional de gas natural”, “Hacia un mercado regional de electricidad” y “Perspectivas de la integración energética regional”.

Durante el encuentro se presentarán los resultados de la última fase del estudio, una síntesis del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile y los acuerdos alcanzados en las reuniones previas de trabajo.

La actividad podrá seguirse de manera presencial en la sede de CAF, ubicada en Ciudadela 1235, Montevideo, o en modalidad virtual. En ambos casos será necesaria la inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/jvR12qXzspibco9b9.