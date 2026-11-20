El lanzamiento desató una ola de descubrimientos: desde diálogos con tonada porteña hasta canciones nacionales y un personaje que se volvió viral.

El estreno de Grand Theft Auto VI dejó varias sorpresas para los jugadores argentinos. Mientras recorrían Vice City, los usuarios encontraron personajes que hablan con acento rioplatense, insultos que podrían escucharse en cualquier esquina del país y hasta una parrilla argentina. La música también tiene presencia nacional, con canciones de CA7RIEL y Paco Amoroso, María Becerra y Kumbia Queers.

Pero uno de los hallazgos que más repercusión tuvo en redes sociales fue la aparición de una casa amarilla y un personaje que los fanáticos compararon con El Bananero . El parecido despertó teorías y memes, aunque Rockstar Games todavía no confirmó un homenaje al humorista.

Uno de los detalles más comentados fue la presencia de personajes secundarios, NPCs, que usan expresiones características del español rioplatense . En distintos videos se escuchan frases como «¡Este pibe es un psicópata!» e insultos clasicos del léxico argentino.

Los diálogos llamaron la atención por la pronunciación y el vocabulario . Aunque Rockstar no confirmó que los personajes sean argentinos, los términos y la tonada fueron suficientes para que los jugadores reconocieran una clara influencia nacional.

La gastronomía también tiene representación. En Vice City aparece Ignacio’s Kitchen, un establecimiento con un cartel que lo identifica como Argentine Grillhouse (Parrilla Argentina) . En la vidriera se distingue una bandera celeste y blanca y el local ofrece comida para consumir ahí o para llevar.

CA7RIEL y Paco Amoroso, María Becerra y Kumbia Queers: la música argentina en GTA VI

La banda sonora es uno de los puntos en los que la presencia nacional causó mayores repercusiones y menciones en redes sociales. La emisora Cocoteo FM, dedicada a la música latina, incluye «Dumbai», de CA7RIEL y Paco Amoroso. El tema se puede escuchar mientras los protagonistas recorren Leonida en auto.

Además, el dúo forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial del videojuego, con «Sexy Magic», una colaboración junto a PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy. El álbum reúne 34 canciones originales y fue desarrollado junto a Atlantic Records.

María Becerra también aparece en la selección musical del juego. Su canción «Hace Calor», junto al artista dominicano El Alfa, también forma parte de la programación de Cocoteo FM. A diferencia de CA7RIEL y Paco Amoroso, su participación se da a través de la emisora y no del álbum oficial de Rockstar.

Otra incorporación argentina es Kumbia Queers. La banda de punk tropical aparece en Kaleidoscope FM con «Kumbia Dark», una canción que aporta otro género y una referencia de la escena musical independiente local a la selección del videojuego.

Rockstar Games

El Bananero en GTA VI

Otro descubrimiento que se volvió viral está protagonizado por Adrián Nario, conocido en internet como El Bananero. El humorista fue tendencia después de que empezara a circular un video en el que se ve una casa amarilla y un personaje masculino sin remera, con bermudas rojas y sombrero.

Los jugadores encontraron similitudes entre la apariencia del personaje, la vivienda del juego y la casa real del creador de contenido en Miami. La comparación se difundió en X y acumuló millones de reproducciones. Por ahora, no hay confirmación de que Rockstar haya incluido a El Bananero como personaje ni de que haya recreado su vivienda de manera intencional.

Las referencias aparecieron durante las primeras horas después del lanzamiento, el jueves 19 de noviembre. Muchas fueron registradas por jugadores que exploraron el mapa por fuera de las misiones principales, una actividad que volvió a exponer la cantidad de detalles escondidos, o "easter eggs", en el mundo abierto de la nueva entrega.