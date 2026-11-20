El acusado fue arrestado después de que las cámaras del comercio registraran el presunto abuso contra el hijo de un empleado. La indignación de los vecinos derivó en destrozos, robos y 15 aprehendidos.

Un comerciante de 59 años fue detenido en la localidad bonaerense de Benavídez , partido de Tigre , acusado de abusar sexualmente de un niño de 11 años , hijo de uno de sus empleados, dentro de un supermercado. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y provocó una fuerte reacción de los vecinos , que derivó en destrozos, saqueos y múltiples detenciones .

El sospechoso fue identificado como Zheng Xidi , de nacionalidad china y propietario del comercio ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Conesa . Según la denuncia, el hombre realizó tocamientos al menor mientras este se encontraba en el sector de las cajas.

Las imágenes de seguridad registraron el momento en que el comerciante se acercó al niño y lo tocó de manera inapropiada. Posteriormente, volvió a aproximarse por detrás y realizó otro contacto de carácter sexual. El menor se alejó del lugar visiblemente afectado y regresó a su vivienda para contarle lo sucedido a su madre.

La denuncia desencadenó una movilización de familiares y vecinos, quienes se acercaron al supermercado y exigieron que se revisaran las grabaciones. La intervención policial permitió acceder a las imágenes y posteriormente detener al acusado.

Daiana , madre del menor, relató que su hijo acudió al supermercado para comprar dos helados y regresó a su casa para advertirle sobre lo ocurrido.

“Yo estaba en mi casa. Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. El papá trabaja de repositor hace cuatro días. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’. Automáticamente vine para acá, avisé a toda mi familia, vino toda la gente del barrio y también la policía. Pudimos ver las cámaras delante de todos los vecinos y de la policía. Quiero que se haga justicia, que este degenerado quede preso y que no salga nunca más”, expresó en declaraciones a C5N.

La mujer explicó que no conocía previamente a los propietarios del establecimiento y que su pareja había comenzado a trabajar allí apenas cuatro días antes del episodio.

También aseguró que, después de que trascendiera la denuncia, otras personas del barrio comenzaron a mencionar presuntas situaciones de acoso atribuidas al comerciante. Esas afirmaciones corresponden a testimonios de vecinos y no implican que existan otras denuncias judiciales confirmadas.

“No los conocíamos. No teníamos ningún vínculo con ellos. Son de acá, vinieron hace tres o cuatro meses. Después de lo que pasó ayer, empezó a salir mucha gente a hablar. Supuestamente este hombre acosaba a un montón de chicas y chicos. Ahora salieron a contarlo. La gente habló de lo que hacían estos degenerados. Espero que se haga justicia y que no vuelva a salir nunca más. En el barrio no lo queremos, y vamos a prender fuego todo”, sostuvo.

Las cámaras de seguridad registraron el presunto abuso

La madre del menor señaló que el acusado intentó minimizar lo sucedido cuando los familiares le exigieron explicaciones. “Él decía que solo le había tocado el brazo. La policía fue quien nos mostró las imágenes, porque les dijeron que tenían que mostrarlas. Estábamos toda la gente del barrio mirando el video, la cuadra estaba llena, y todos vimos lo que hizo. Está detenido. Espero que siga así y que no lo liberen nunca más”, manifestó.

La mujer también destacó que su hijo pudo contarle inmediatamente lo ocurrido y agradeció el acompañamiento que recibió de su entorno. “Mi hijo sabe que cualquier cosa que le pase me tiene que avisar, y la verdad es que tuvo el coraje de venir a contarme enseguida. Quiero agradecer a toda la gente, a mi familia y a los vecinos de Benavídez que vinieron a apoyarnos”, concluyó.

Por su parte, Gastón, padre del niño y empleado del supermercado, explicó que se encontraba trabajando en el depósito cuando ocurrió el episodio.

“Esto pasó cuando estaba trabajando. Yo estaba trabajando reponiendo en el fondo. El nene fue a llamar a la mamá y cuando vino la mamá, yo salí también porque estaba el nene mío y el chino decía que le había tocado el hombro. Le pedimos las cámaras, que muestre las cámaras. Y tuvieron que mostrar las cámaras. Encima ellos tienen un televisor grande acá en la puerta, donde se ve todas las cámaras y empezaron a poner todo en el televisor grande, las cámaras, empezaron a poner todo. Vio toda la gente, todo el barrio lo que pasó”, relató a C5N.

Disturbios y saqueos en el supermercado: detuvieron a 15 personas

La denuncia generó una fuerte conmoción en Benavídez, donde numerosos vecinos se concentraron frente al establecimiento para reclamar la detención del comerciante.

Durante la protesta, algunas personas comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra la fachada del supermercado, lo que provocó daños materiales.

Personal de la Comisaría Tigre 4ª y del Comando de Patrullas de Tigre intervino en el lugar y trasladó detenido a Zheng Xidi, mientras continuaban los incidentes.

En medio de los disturbios, un grupo de personas ingresó por la fuerza al depósito de bebidas del comercio, ubicado en un sector separado del salón de ventas. Allí ocasionó destrozos y sustrajo mercadería.

Como parte del operativo, los efectivos secuestraron un Renault 19 que transportaba parte de las bebidas robadas. La intervención policial terminó con 15 personas aprehendidas, entre ellas cinco menores de edad.

Entre los diez adultos identificados figuran Víctor Antonio Bordón (55), Mateo Emir Bondioni (18), Lautaro Omar Cubilla (20), Tomás Alejandro Bordón (27), Víctor Ezequiel Bordón (29), Jeremías Oscar Palma (36), Elías Gabriel Palma (24), Gabriela Cecilia Arévalo (47), Elías Elian López (19) y Agustina Adriana Sosa (25). La situación de los cinco menores quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal del Fuero Juvenil de San Isidro.

Dos investigaciones judiciales por el abuso denunciado y los robos

Los incidentes dieron lugar a dos investigaciones judiciales diferentes. Por un lado, Zheng Xidi quedó detenido e imputado por el presunto abuso sexual contra el niño de 11 años. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género de Tigre.

Por otro lado, la Justicia inició actuaciones por los daños, robos y saqueos ocurridos en el supermercado. En ese expediente, el comerciante figura como damnificado por la sustracción de mercadería.

La investigación de estos hechos quedó en manos de la UFI de Benavídez, mientras que la situación de los menores aprehendidos fue derivada a la Justicia juvenil.

Los episodios de violencia continuaron durante la mañana siguiente, cuando se registraron nuevos saqueos y la quema de neumáticos frente al establecimiento. En medio de la tensión, los vecinos reclamaron mayor presencia policial y exigieron que el acusado no regrese al barrio.

Mientras avanza la investigación por la denuncia de abuso sexual, las autoridades judiciales también deberán determinar las responsabilidades individuales de quienes participaron en los ataques contra el comercio.