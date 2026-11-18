Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur que cuestiona y sin uno de sus principales aliados + Agregar ámbito en









El Presidente participará el 4 de diciembre de la cumbre de jefes de Estado en Montevideo. Llegará a un encuentro atravesado por sus diferencias con el funcionamiento del bloque y la tensión con Lula da Silva.

Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur en Uruguay. Casa Rosada

El presidente Javier Milei viajará el próximo 4 de diciembre a Montevideo para participar de la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. La cita regional encontrará al mandatario en un escenario que nunca terminó de resultarle cómodo, tanto por sus diferencias con el funcionamiento del bloque como por el mapa político de sus integrantes. Esta vez, además, llegará sin uno de sus principales aliados regionales, el paraguayo Santiago Peña, quien dejó la presidencia en medio de una grave crisis política y financiera desatada por el colapso e intervención del Ueno Bank.

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La participación de Milei fue confirmada a este medio por fuentes de Casa Rosada. La reunión se realizará en Uruguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur durante el segundo semestre de 2026, y marcará el cierre de su gestión al frente del bloque.

La ausencia de Peña modifica el escenario político de la cumbre para Balcarce 50. El mandatario paraguayo había sido uno de los interlocutores más cercanos a Milei dentro del Mercosur y compartía buena parte de sus posiciones sobre la necesidad de flexibilizar las reglas comerciales del bloque. Su salida deja a Milei sin uno de los socios con los que podía articular posiciones dentro de las reuniones regionales.

Javier Milei viajará a Uruguay en diciembre. Otro de los focos estará puesto en el vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva. La relación entre Milei y el presidente brasileño continúa atravesada por sus diferencias, y la tensión se profundizó luego del respaldo público de Milei a Flávio Bolsonaro, principal adversario político de Lula de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de 2026, que además se fugó de Brasil vía Argentina.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y su peso dentro del Mercosur convierte cualquier discusión sobre el futuro del bloque en una negociación inevitable con el gobierno de Lula.

Sin Peña y con Lula enfrente, Milei prepara su viaje a la cumbre del Mercosur Milei mantiene una posición crítica sobre el funcionamiento del Mercosur. Desde el inicio de su gestión cuestionó las restricciones comerciales internas, el esquema de arancel externo común y las dificultades para que los países miembros puedan negociar acuerdos comerciales de manera individual. Su planteo apunta a flexibilizar el bloque y avanzar hacia una mayor apertura económica. En ese marco, la agenda comercial tendrá un lugar central en Montevideo. Uno de los asuntos pendientes será el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya implementación todavía enfrenta cuestiones técnicas y políticas por resolver. También se espera que los países miembros analicen las negociaciones comerciales con otros mercados y las posibilidades de ampliar los vínculos económicos fuera de la región. Durante 2027, la Argentina asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, una responsabilidad que obligará al Gobierno a conducir un espacio regional cuya arquitectura política y comercial cuestionó en reiteradas oportunidades. La última cumbre del bloque había encontrado a Milei ausente. En junio, el Presidente decidió no viajar a Paraguay y fue representado por el canciller Pablo Quirno. Su presencia en Montevideo será una señal de participación institucional, aunque no necesariamente de un cambio en su mirada sobre el proceso de integración regional.