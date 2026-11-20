La integrante del bloque de Fuerza Buenos Aires falleció a los 63 años. Sus compañeros y los miembros de todos los partidos que integran la Legislatura la despidieron con sentidos mensajes.

Noemí Geminiani, legisladora porteña de Fuerza Buenos Aires, falleció este viernes por la mañana a la edad de 63 años. Sus compañeros de bloque la despidieron con un mensaje en las redes sociales y la Legislatura porteña ordenó suspender las actividades. El resto de las bancas también expresaron sus condolencias.

La noticia sobre la partida de quien fuera secretaria general adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y co-secretaria de Estadísticas y Registros de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue dada a conocer por sus compañeros de bloque en horas en horas de la mañana.

“Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida compañera Noemí Geminiani, diputada por nuestro bloque y secretaria adjunta del SUTERH. En estos momentos tan difíciles, desde nuestro bloque acompañamos a su familiar y a sus compañeros. Hasta siempre Noemí”, expresaron desde la bancada que conduce Claudia Neira.

"Con tristeza y mucho cariño nos toca despedir a nuestra gran compañera Noemí Geminiani", publicó su compañero, Matías Barroetaveña, quien la consideró "una compañera comprometida, de militancia incansable, que siempre estuvo presente acompañando y poniendo el cuerpo en cada lucha" . El legislador llamó a seguir su ejemplo "con el mismo compromiso y la misma fuerza". "Hasta siempre, querida Noe", cerró.

Oriunda de Entre Ríos, fue una destacada militante gremial del gremio de SUTERH. Su vínculo con el sindicato de trabajadores de edificios comenzó en 1987, una vez llegada a la Ciudad de Buenos Aires. Con el paso de los años ocupó distintas responsabilidades dentro de la organización que lidera Víctor Santa María. En 2021 accedió al cargo de secretaría general adjunta, lugar para el cual había sido reelecta el año pasado.

Geminiani había asumido su lugar en el bloque peronista el pasado 10 de diciembre de 2025, luego de entrar como candidata en la lista de Leandro Santoro durante las elecciones de mayo del 2025. En el tiempo que se desempeñó como legisladora presentó 264 proyectos, de los cuales 32 fueron como autora y 232 como co-autora.

Dentro del Palacio Legislativo integró cuatro comisiones: se desempeñó como vicepresidente primera en "Personas mayores" y ocupó un lugar como vocal en "Niñez, adolescencia y juventud", "Salud" y "Turismo y deportes". Su lugar en el bloque peronista podría ser ocupado por Magdalena Tiesso, de la agrupación Peronismo Militante.

La Legislatura porteña de luto por la muerte de Noemí Geminani

Las autoridades del Parlamento porteño también se hicieron eco de la noticia. Mediante un comunicado, lamentaron la partida de Geminiani y anunciaron la suspensión de actividades en señal de luto. "Desde la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lamentamos profundamente el fallecimiento de la legisladora Noemí Geminiani y le enviamos un muy sentido pésame a todos sus familiares y amigos en este momento de tanto dolor", sostuvieron.

Desde el resto de los partidos que integran el recinto también se sumaron al luto. Silvia Lospennato, titular de Vamos por Más (PRO más Coalición Cívica), publicó un comunicado de su bloque haciendo alusión a la tristeza de la partida de Geminani: "Desde el Bloque Vamos por Más lamentamos profundamente el fallecimiento de la Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Noemí Geminiani. Acompañamos a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento, y les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias".

El presidente del bloque larretista de Confianza y Desarrollo (CyD) Emmanuel Ferrario, también se expresó al respecto de la muerte de la legisladora peronista. "Lamento mucho la pérdida de Noemí Geminiani, colega en la Legislatura", dijo y le envió "un abrazo grande a su familia y seres queridos".

A la vez que Graciela Ocaña (CyD) recordó el “compromiso y calidez” de su compañera de la Comisión de Personas Mayores y le envió “un abrazo enorme a su familia y a sus amigos”. “Quienes la conocimos pudimos apreciar su gran calidad humana y su nobleza. Acompaño con afecto a sus familiares y seres queridos, y hago llegar mis condolencias a sus compañeros de bloque y a todo su espacio político", añadió.

Los mensajes también llegaron de parte de La Libertad Avanza. Su presidenta, Pilar Ramírez, se pronunció a través de su cuenta de la red social "X", en nombre de sus compañeros de banca. "Desde el bloque de La Libertad Avanza lamentamos el fallecimiento de la legisladora Noemí Geminiani. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", expresó.

La Unión Cívica Radical porteña, cuyo bloque integra el recinto legislativo, hizo lo propio con un mensaje publicado en la cuenta oficial del partido. "Desde la UCR Capital lamentamos el fallecimiento de Noemí Geminiani, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires", señalaron y agregaron: "Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de militancia en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias".