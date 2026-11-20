La denuncia se presentó en mayo de 2025, poco después de que Depardieu fuera juzgado por agredir sexualmente a dos mujeres en el set de la película de 2021 Les Volets verts.

El actor francés Gérard Depardieu se enfrenta a una nueva denuncia por presunta violación y agresión sexual durante el rodaje de la película Thalasso , de Guillaume Nicloux , en 2018, según una investigación publicada por Mediapart el jueves.

La denuncia también menciona a Nicloux, quien dirigió la película, y a Michel Houellebecq , uno de los novelistas más célebres de Francia, que actuó junto a Depardieu.

El presunto incidente tuvo lugar el 11 de diciembre de 2018, durante una escena que fue filmada por las cámaras de la película, aunque el guion no incluía ninguna actividad sexual, según Mediapart.

La denunciante, una actriz, alega que fue violada por Depardieu y agredida sexualmente por Houellebecq en presencia de Nicloux , a quien acusa de complicidad.

Nicloux declaró a Mediapart que no presenció “ninguna coacción, ni verbal ni física” durante el rodaje de la escena. Añadió que le apenó saber que la actriz había sufrido lo que ella describió sin darse cuenta y reconoció haberse disculpado con ella posteriormente.

Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, declararon a la emisora de radio francesa RTL que desconocían el proceso judicial.

Las acusaciones contra Gérard Depardieu

La denuncia se presentó en mayo de 2025, poco después de que Depardieu fuera juzgado por agredir sexualmente a dos mujeres en el set de la película de 2021 Les Volets verts. Las nuevas acusaciones surgen pocos días después de que Depardieu retirara su apelación contra su condena en ese caso, lo que hizo definitiva su sentencia de prisión suspendida de 18 meses.

En un comunicado titulado “J'entends” (“Yo escucho”), publicado el lunes, el actor de 77 años aceptó la responsabilidad de su condena y ofreció “disculpas profundas y sinceras” a quienes “pudieran haber sufrido como consecuencia de ello”.

"La justicia ha hablado. He sido declarado culpable. Acepto esto y asumo la responsabilidad de esta condena", escribió Depardieu, según Le Monde.

Depardieu también enfrenta un caso de violación aparte, presentado por la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusó de agredirla en 2018. Un juez de instrucción ordenó que el actor fuera a juicio, decisión que él está impugnando. Se espera que el tribunal de apelaciones de París se pronuncie el 26 de noviembre sobre si el caso irá a juicio. Depardieu ha negado las acusaciones de Arnould.