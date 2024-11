Coachella 2025: cuánto sale ir desde la Argentina

Este es uno de los festivales más importantes del mundo, por lo que muchas personas querrán viajar allí para disfrutar de esa experiencia repleta de grandes nombres de la música. Destaca la presencia del dúo argentino, Ca7riel y Paco Amoroso, así como la de artistas como Kraftwerk, The Prodigy, Jimmy Eat World, Marina, Thee Sacred Souls, Missy Elliott, Amyl & The Sniffers, Infected Mushroom, The Marías y Parcels, entre muchos otros.