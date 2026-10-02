El Mundial 2026 movilizó hasta u$s2.200 millones en patrocinios e inyectó u$s2.000 millones en la economía de Nueva York + Agregar ámbito en









La mayor cita del fútbol mundial cerró un ciclo histórico con cifras récord de inversión publicitaria y un impacto directo sin precedentes en el comercio y el empleo de sus ciudades sede.

El Mundial de Fútbol de 2026 movilizó hasta U$S2.200 millones en patrocinio. X

El Mundial de Fútbol de 2026 se ha consolidado como el mayor motor financiero del deporte global tras alcanzar cifras récord tanto en el ámbito corporativo como en la economía local de sus sedes. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prevé cerrar este ejercicio mundialista con unos ingresos por patrocinio de u$s1.786 millones, una suma que representa cerca del 20% de su negocio total según el presupuesto presentado por el organismo que preside Gianni Infantino.

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Sin embargo, el desembolso real de las marcas comerciales ha superado con creces las previsiones directas del máximo estamento futbolístico. Un informe de la firma consultora SponsorUnited estima que la inversión global en patrocinio y activación vinculada al torneo osciló entre los u$s1.700 millones y los u$s2.200 millones, excluyendo los costos asociados a la compra de espacios en medios de comunicación, servicios de hospitalidad u otros eventos paralelos organizados durante el campeonato.

El análisis sobre el mapa corporativo de la competición contempla el comportamiento de 35 marcas matrices distribuidas en 22 categorías comerciales y un total de 145 activos publicitarios. El gasto medio por empresa osciló entre los u$s49 millones y los u$463 millones, con variaciones significativas en función del nivel de asociación y la cobertura del acuerdo firmado.

La categoría financiera lideró la inversión publicitaria con un volumen de entre u$s200 millones y u$s250 millones repartidos entre cuatro grandes contratos suscritos por entidades como Bank of America y Visa. El sector de los juegos y las apuestas ocupó la segunda posición en desembolso comercial, sumando entre u$s100 millones y u$s150 millones a través de los acuerdos alcanzados por firmas como Fanatics Market, ADI y Betano, seguidas por el segmento de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la electrónica de consumo, el transporte, la alimentación, los productos de consumo, la automoción y las telecomunicaciones.

El Mundial celebrado este verano estadounidense dejó un impacto económico de u$s2.000 millones en la ciudad de Nueva York, según ha informado su alcalde, Zohran Mamdani, quien también destaca la creación de más de 12.000 empleos. IA En cuanto a los soportes de exposición publicitaria, la señalización en los estadios figuró como el recurso dominante en casi todas las categorías de mayor gasto. Las vallas digitales situadas a ras de césped fueron el activo más utilizado al estar presentes en el 65% de las alianzas, con un precio medio fijado entre los u$s4,7 millones y los u$s5,9 millones.

Los fondos de prensa destinados a entrevistas aparecieron en el 36% de los contratos con un costo promedio de entre u$s7,7 millones y u$s9,8 millones, mientras que los paneles traseros de los banquillos se vendieron por tarifas medias de entre u$s11,3 millones y u$s14,3 millones. Las marcas recurrieron también a soportes no convencionales para ganar visibilidad, con la integración del logotipo de Hisense en las mangas de la equipación arbitral, la presencia de Rexona en la zona de las axilas de los colegiados o la colocación de estructuras promocionales de Powerade para sostener los balones del torneo. En el plano de las sedes, la ciudad de Nueva York registró una inyección económica de u$s2.000 millones impulsada por la celebración del campeonato. La alcaldía neoyorquina confirmó que la actividad del torneo permitió generar más de 12.000 puestos de trabajo en los sectores de la hostelería, la restauración y el comercio minorista. En el área metropolitana compartida entre Nueva York y Nueva Jersey, entorno en el que se ubica el MetLife Stadium, la repercusión económica total alcanzó los u$s3.500 millones. El flujo de clientes en los establecimientos de hostelería y bares deportivos de la Gran Manzana registró un incremento interanual del 16% durante el desarrollo de la competición, en un contexto favorecido por políticas públicas dirigidas a dinamizar el pequeño comercio mediante menús a precios regulados, festivales de visualización para aficionados y la distribución de entradas entre los residentes de los cinco distritos de la ciudad.